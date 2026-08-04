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Mercedes връща физическите бутони

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Mercedes връща физическите бутони

Георги Луканов

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Шефът на Mercedes Ола Калениус. Снимка:Mercedes

Mercedes-Benz ще се откаже от масовата подмяна на бутоните с тъчпадове. Главният изпълнителен директор на Mercedes-Benz Ола Калениус призна, че автомобилната индустрия е отишла твърде далеч в елиминирането на физическите контроли.

Според Carscoops, компанията постепенно ще започне да въвежда отново традиционните бутони и превключватели в своите автомобили.

Калениус добавя, че Mercedes вече е въвел отново физическите бутони на волана и ще продължи тази практика, където има практичен смисъл.

Връщането на бутоните обаче не означава отказване от големите дисплеи. В бъдеще компанията ще се стреми към съвместното съществуване на цифрови панели и физически контроли, вместо да заменя едното с другото.

Калениус обясни, че Mercedes отделя огромно количество време за разработване на интерфейси, като шеговито отбеляза, че те трябва да са достатъчно прости, за да могат да работят както петгодишно дете, така и член на борда.

Шефът на Mercedes Ола Калениус. Снимка:Mercedes
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