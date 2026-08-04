Прогноза: Още 2 седмици няма да има риск от спиране на АЕЦ "Козлодуй" заради ниските нива на Дунав

Още 2 седмици резерв спрямо нивото на река Дунав има АЕЦ "Козлодуй" преди да започне спирането му.

Тази прогноза направи ядреният експерт Иван Хиновски пред Нова тв.

В момента все още има резерви и оценките са, че със сегашното ниво на спадане на Дунав имаме още 2 седмици минимум резерв, преди да започнем да разтоварваме един от двата блока. Имаме резерва от около 20-30 см до най-ниската кота на водата на Дунав, за да се предприемат мерки за спиране на АЕЦ, обясни Хиновски.

Оказа се, че вече нямаме такива проектанти, които успяха да направят такава добра система за охлаждане на АЕЦ "Козлодуй". Нашата система е консервативна с водоохлаждане с открит цикъл - взима се вода от Дунав, охлажда се и се връща през горещия канал. При нашата система, когато падне водата, започват кризи. Докато словашката и чешката системи са с вътрешен цикъл, коментира още енергийният експерт.

АЕЦ "Козлодуй" е така проектиран, че има една шахта, от която се помпи водата, и два канала, по които централата се пълни и изпразва. Ако няма вода в каналите, централата спира. Проблемът е, когато в Дунав спадне нивото и водовземането стане проблем, изпомпването се затруднява. В каналите не пада нивото, то се поддържа, но зависи от нивото на Дунав и ако то падне много и бреговите помпени станции не могат да изпомпват вода и да изпращат към каналите, въпреки и удълбаването, обясни още Хиновски.

В момента целият регион е в изключително сериозна криза относно баланси на електроенергия. ТЕЦ "Марица Изток", ТЕЦ "Бобовдол" - в момента министърът трябва да акцентира на готовността на тецовете, те са ни спасението. Направих анализ - фотоволтаиците в момента не могат да обезпечат този товар, това са 2000 мегавата, обясни експертът.

В АЕЦ "Козлодуй" работят абсолютни специалисти, те ще мобилизират и последните резерви. Но в момента, докато мине сушата за 1-2 месеца, трябва да се мобилизират тецовете, категоричен бе Хиновски.

Според него в момента в района е невъзможно да се говори за внос, това е абсурд, Румъния ще внася ток от Украйна.

В понеделник румънските власти настояха за доброволно намаляване на потреблението на електроенергия от големите промишлени потребители, тъй като изключително ниските водни запаси на река Дунав заплашват продължаващата работа на втори блок на АЕЦ "Черна вода". Положението с доставките на Румъния се влоши, след като блок 1 в "Черна вода" беше изключен от мрежата на 28 юли поради изключително ниските нива на Дунав.

Румънските военни в понеделник използваха 180 килограма експлозиви, за да взривят скали близо до канала Бала в долното течение на Дунав към АЕЦ "Черна вода". Водният поток на Дунав в Румъния е спаднал до 1500 кубически метра в секунда, което е по-малко от една трета от средното му ниво през юли.

Не се очаква нивата на водата в Дунав да се повишат през следващите дни или дори седмици, тъй като не се прогнозират значителни валежи.

Рекордно ниските нива на Дунав тласнаха единствения в Унгария АЕЦ "Пакш" към пълно спиране за първи път през 44-те си години на експлоатация.

В Сърбия рекордно ниските нива на Дунав принудиха ключова водноелектрическа централа да работи само с 20% от капацитета си. Това накара премиера Джуро Мацут да председателства извънредно заседание в понеделник, посветено на енергийните проблеми.