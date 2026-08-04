В условията на все по-конкурентна икономическа среда развитието на едно предприятие вече не зависи само от качеството на продукта или услугата. Все по-голямо значение имат достъпът до нови пазари, внедряването на цифрови технологии и устойчивите бизнес модели. Именно затова активното търсене на възможности за подкрепа се превръща в стратегическо предимство, а не просто в допълнителна възможност.

Един от инструментите, които дават реален шанс за подобно развитие, е проектът „Мащабиране на регионите (RESCALE), който надгражда традиционния подход за подпомагане на бизнеса, като предлага последователен модел на развитие. Проектът започва с анализ на реалните потребности на всяко предприятие и постепенно преминава към изграждане на капацитет, достъп до нови пазари, международни партньорства, персонализирани експертни услуги и подкрепа за съвместни иновации между компании от България и Сърбия. По този начин предприятията получават възможност не просто да участват в отделни инициативи, а да следват цялостна стратегия за растеж.

Фокусът е поставен върху четири направления, които определят конкурентоспособността на бизнеса днес – интернационализация, дигитализация, зелена икономика и туризъм. Независимо дали едно предприятие търси нови експортни пазари, планира цифрова трансформация, работи за по-висока ресурсна ефективност или развива туристически услуги, RESCALE предоставя практически инструменти и експертна подкрепа за реализиране на тези цели.

Допълнителна стойност на проекта е аналитичният компонент, който ще се реализира съвместно със Световната банка и е насочен към изследване на икономическите тенденции, веригите на стойността и възможностите за развитие на бизнеса в трансграничния регион.

Проектът ще премине през шест последователни етапа, като в началната фаза ще бъдат включени до 100 предприятия от България и 100 предприятия от Сърбия, които ще имат възможност да се включат в международни изложения, търговски мисии, бизнес делегации и да получат специализирана подкрепа за разработване на иновативни продукти и решения.

Компаниите, които следят възможностите за развитие и използват наличните европейски инструменти за подкрепа, са тези, които по-лесно изграждат конкурентни предимства и се позиционират устойчиво както на българския, така и на международните пазари.

Агенцията за малки и средни предприятия отвори процедурата за кандидатстване на компаниите от допустимите погранични области на България – Видин, Монтана, Враца, Софийска област, Перник и Кюстендил, както и към МСП, които извършват стопанска дейност в гореописаните погранични райони.

RESCALE предоставя реална възможност българските предприятия да преминат от локално присъствие към по-устойчиво и конкурентно позициониране на международните пазари. Компаниите могат да подадат заявка за участие чрез следния линк: https://forms.gle/TtL426vmiMs9cgmD8. Крайният срок за подаване на документи е 15 септември 2026 г. Проектът се изпълняван от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по Програма INTERREG VI-A IPA България – Сърбия 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз.