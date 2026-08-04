КРИБ: Столичния общински съвет спешно да започне концесионирането на "Топлофикация София"

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ призовава Столичния общински съвет да започне възможно най-скоро процедурите по концесиониране на „Топлофикация София" ЕАД. Според тях това трябва да се случи "с оглед на реализираната рекордна загуба през 2025 г. и вече непосредствените рискове за финансовата автономност и ликвидност на компанията".

Ето какво още заявяват от Конфедерацията:

КРИБ смятаме, че Топлофикация е от системно значение за българската енергетика и нейният финансов колапс би имал домино ефект върху финансите и стабилността на енергийната система на България.

„Топлофикация София" ЕАД обслужва значителен брой търговски, индустриални и обществени обекти, за които сигурността на доставките, предвидимостта на разходите и качеството на услугата са ключови фактори при планиране на дейността, инвестициите и заетостта. Продължаващата финансова нестабилност на дружеството, натрупването на задължения и ограничените възможности за инвестиции създават несигурност, която се отразява негативно върху бизнес климата и застрашава стабилността на държавния бюджет в условията на отворена процедура по свръхдефицит.

Последните данни, обявени в протокола от закрито заседание на КЕВР в състав „Енергетика" от 01.07.2026, разкриват рекордна загуба на „Топлофикация София" ЕАД от 426 млн. лв. за 2025 г., което е три пъти по-лош финансов резултат от този за предходната 2024 г. Въпреки стратегията за засилване на когенерационните мощности на дружеството, именно продажбите на електрическа енергия спадат най-много (24%), докато разходите се повишават под натиск на инфлацията и липсата на оптимизация и дигитализация на процесите, видимо от броя наети по трудов договор – щокиращата бройка от 2200 души.

Наред с това, амортизираната инфраструктура и високите технологични загуби увеличават риска от аварии и прекъсвания, които за бизнеса водят до преки икономически загуби, затруднения в производствените процеси и допълнителни непредвидени разходи. В случай че дружеството реализира дори двойно по-ниска загуба през следващата година, то столицата и българската енергийна система ще бъдат поставени пред директния риск от затруднения в платежоспособността и финансовата автономност на „Топлофикация София" (потвърдено и от КЕВР).

С оглед на изложеното, призоваваме Столичния общински съвет без излишно отлагане, без нови неуспешни експерименти и без излишни анализи, да пристъпи към предприемане на действия за подготовка на концесиониране на „Топлофикация София" ЕАД, като стратегическа мярка с потенциален положителен ефект върху енергийната сигурност, икономическата устойчивост и конкурентоспособността на София и на страната като цяло.