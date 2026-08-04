Ива Петрова: АЕЦ „Козлодуй" работи нормално, можем да изнасяме и ток

Министърът на енергетиката Ива Петрова заедно с екип от експерти на Министерството на енергетиката, представители на ръководствата на Българския енергиен холдинг и Електроенергийния системен оператор бе днес на посещение в АЕЦ „Козлодуй". По време на посещението беше обсъдена работата на 5 и 6 блок на централата, влиянието на ниските водни нива на Дунав върху експлоатацията на съоръжението и предприетите от м енергийното министерство мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната система.

Енергийната министърка посети бреговата помпена станция на централата, която осигурява водата от река Дунав за охлаждане на кондензаторите на парогенераторите на двата енергоблока. Бреговата хидростанция е снабдена с измервателни уреди, с които се следи нивото на река Дунав.

След огледа министър Петрова заяви, че няма никаква опасност централата да спре да работи изцяло, както това се случи в Унгария и Румъния.Заради спадащото ниво на Дунав страната ни е в постоянна връзка със Сърбия и Румъния, които имат големи хидротехнически съоръжения на реката, чрез които може да се регулира нивото й, уточни Петрова. Каналът, по който се изпопва водата за охлаждане на кондензаторите.

Според нея при сегашния темп на спад на Дунав, АЕЦ „Козлодуй" ще може да работи нормално още три седмици без да се налага да намалява мощността си.На брифинга стана ясно, че през последните два дни има данни за леко повишаване нивото на Дунав в горното му течение и в участъка преминаващ покрай България.

От енергийният холдинг съобщиха, че вече е проявен интерес от Унгария и Румъния да купуват ток от България заради спадналото производство при тях. Съобщено бе, че страната ни има готовност за подобен износ на електроенергия.

„Искам още веднъж да благодаря на екипа на Иван Андреев за реакцията в тази ситуация. Това е изключително професионален и силно експертен екип. Моля и медиите да съдействат за запазването на обективността, защото в публичното пространство се появяват много спекулации относно подготовката и професионализма на хората, които работят в централата", заяви Петрова.По време на посещението бяха обсъдени експлоатацията на пети и шести блок на АЕЦ „Козлодуй", влиянието на ниското ниво на Дунав върху работата на централата, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система. В срещата участваха експерти от Министерството на енергетиката, Българския енергиен холдинг и Електроенергийния системен оператор.

Министърът коментира и процедурата по включването на нови компании в проучванията за нефт и газ, като подчерта, че всички действия са извършени по реда на Закона за подземните богатства.

„Извършени бяха проверки за техническия, финансовия, икономическия и професионалния капацитет на кандидатите. След това министерството инициира съответните решения на Министерския съвет. Единствената разлика между отделните процедури е времето, необходимо за приключване на тези проверки. Това е напълно стандартна процедура", обясни Петрова.

По-сериозен акцент в изявлението ѝ обаче беше поставен върху проверките в проектната компания „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности". По думите ѝ нова експертна оценка е показала, че земеделски имоти, около които възникна скандал през 2025 г., са били оценени многократно над реалната им стойност.

„Вчера беше публикувана нова оценка на тези терени. През 2025 г. квадратният метър беше оценяван на около 1400-1500 евро, а актуалната експертна оценка показва, че реалната им стойност е приблизително десет пъти по-ниска", каза министърът. Бреговата помпена станция на АЕЦ на Дунав

Тя определи случая като „най-грандиозната далавера", свързана с проекта за изграждането на новите ядрени мощности. „Това безобразие се е случило около проектното дружество „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности". Оказва се, че всичко е било официализирано с решения на тогавашното ръководство на дружеството и със санкцията на тогавашния министър на енергетиката Жечо Станков. Макар сделката в крайна сметка да не е била финализирана, тези оценки са били включени в капитала на дружеството и днес оказват влияние върху финансовото му състояние", заяви Петрова.По думите ѝ Министерството вече работи по коригирането на оценките чрез нова експертна такава и необходимите счетоводни и управленски действия. „Това ще бъде една от основните ни задачи до края на годината. Трябва да приведем стойностите към реалността, защото дружеството е проектната компания, която отговаря за един от най-важните стратегически енергийни проекти на България", подчерта енергийният министър.

Ива Петрова предупреди, че случаят с оценката на земите е „само върхът на айсберга". Според нея извършените одити са установили и други сериозни проблеми, за които Министерството на енергетиката ще представи подробна информация на по-късен етап.