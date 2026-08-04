100 разрешения за строеж подписал Шишков от встъпването си в длъжност

Министър Шишков подписа и 171 удостоверения на професионални управители-търговци за управление на етажна собственост

Сто разрешения за строеж са подписани от министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков от встъпването му в длъжност на 8 май до днес. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

От началото на годината от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) са издадени общо 179 разрешения за строеж на национални обекти съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. През първите 4 месеца те са били 79. Издадените разрешения са за проекти за високоскоростен интернет в цялата страна по Националния план за възстановяване и устойчивост, модернизация на жп линията София-Пловдив, укрепване на свлачища на път III-551 Дебелец – Елена, Мездра-Ботевград, основен ремонт на път III-906 „I-9 /Старо Оряхово-Обзор/ – Гюльовца" („Дюленски проход-Каблешково), реконструкция на преносен газопровод към Гърция, реконструкция на ГКПП „Капитан Андреево" и др.

От началото на мандата арх. Шишков е издал 4 заповеди за изработване на устройствени планове. Издадени са и 3 заповеди за одобряване на устройствени планове.

Министър Шишков е подписал и 171 удостоверения на професионални управители-търговци за извършване на дейност по управление на етажна собственост. Това 3 пъти повече спрямо издадените удостоверения от създаването на Регистъра на професионалните управители-търговци по чл. 47б от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Към момента в него са вписани общо 224 търговци, като от създаването му на 23 март до 7 май в него са били регистрирани 53 юридически лица. Регистърът се поддържа от Министерството на регионалното развитие и благоустройството съгласно изискванията на ЗУЕС и е достъпен на интернет страницата на министерството в раздел „Регистри". В него гражданите могат свободно и безплатно да направят справка за това дали дадено юридическо лице е надлежно регистрирано и има право да извършва дейността на професионален домоуправител. Публикувани са данни за името и правната форма на организацията, единен идентификационен код, седалище и адрес за кореспонденция, управител и действителен собственик, номер и срок на издаденото удостоверение за извършване на дейността.