Work Better – място, където се чувстваш на мястото си

13 000 квадратни метра, 1200 работни места премиум изживяване на премиум локация. Така най-общо може да бъде описано най-голямото коуъркинг пространство в България WorkBetter.

За това какво го прави различно и успешно разговаряме с главното действащо лице в компанията – Тони Александров, съосновател и CEO.

За разлика от повечето споделени пространства за работа у нас, които се фокусират върху наематели със свободни професии, стартиращи и микро бизнеси, WorkBetter разширява обхвата и се насочва към големите международни компании. Booking.com, Dell, Infosys, MottMacDonald, BVNK, Liveperson избират гъвкавите условия на WorkBetter, при това – дългосрочно. Има компании със собствени офиси в близост, които използват WorkBetter като допълнение, за да осигурят повече работни места, без да се налага да се релокират или да уплътняват допълнително настоящите си офиси.

Тони Александров

„След ковид бизнесът направо избухна“, разказва Тони Александров, който преди да стартира този проект в България, трупа опит в един от коуъркинг операторите в Германия – Mindspace. По думите му катализатор за решението да преместиш бизнеса си в споделено пространство са именно гъвкавите условия, които след пандемията се оказват решаващи. Например компания със 100 служители, които посещават офиса едва ден-два седмично, реално могат да поддържат 30 работни места в споделено пространство и така да оптимизират разходите си. За редица чуждестранни инвеститори у нас кратките договори за наем имат ключово значение, тъй като не се налага да се обвързват с дългосрочни офис решения. Днес такива са 70% от наемателите в WorkBetter.

Усещане за общност

Най-големият тригър е безспорно чувството за принадлежност към общност от професионалисти – кой от кого по-любопитни персонажи. Никога не знаеш с кого ще си направиш кафе в кухнята – с топ предприемач, нашумял фотограф или пък служител на някоя от най-влиятелните технологични компании в света.

Добавена стойност дава и възможността на съседното бюро да се окаже графичният дизайнер, когото си търсил от седмици – мястото е извор на нови идеи и ражда нови хоризонти ежедневно.

Ето тези четири бюра, разказва Тони Александров, са на хора, които станаха бизнес партньори тук, под нашия покрив. „Освен че стартираха съвместен проект, те станаха и добри приятели, даже в момента са на море заедно“.

Интериор от мечтите

Хоум офисът е скука – това е мотото на WorkBetter и го виждаме вкопано с едри букви върху тавана от шлайфан бетон. Провокативни надписи, графити в заседателните зали, ретро грамофони, капитонирани дивани и кресла от розов плюш заместват конвенционалните офис мебели. Преобладават естествените материали – дърво, метал и естествена кожа. Не отсъстват ярките тонове, за да послужат за контрапункт на цветово неутралния бетон. Всичко това е в безупречно съчетание с неподправен хумор, който струи от детайлите – в кухнята можеш да се сдобиеш с чаша с надпис „Better not talk to me today” и това напълно да кореспондира с вътрешното ти усещане за некомуникативност. „Атмосферата трябва да е такава, че просто да не искаш да си тръгнеш. Винаги можеш да останеш за едно питие след работа на пуфовете на терасата ни и да завържеш ново полезно познанство“, коментира Александров.

WorkBetter не е първият, но вече е най-големият оператор на споделени офис пространства в България. „Най-важното е, че за три години реално успяхме да образоваме пазара“, нескромно отбелязва предприемачът.

Не всеки бизнес може да бъде банкируем

И това Тони Александров разбира от първо лице. Успехът на Work Better 1.0 го кара да смята, че банките ще го подкрепят за втория етап – Work Better 2.0, сграда, не по-малко зашеметяваща, в непосредствена близост до първата локация. И двете са в най-търсената част на София както за живот, така и за работа.

Очакванията обаче се разминават с реалността. WorkBetter се оказва една от онези успешни бизнес идеи, които са в точното време и на точното място, но не отговарят на строгите изисквания за банково кредитиране.

„Срещахме се и с фондове за рисково финансиране – определено не сме техният профил“, откровен е управителят. Така решава да се обърне към държавната Българска банка за развитие, която намира решение, благодарение на добрата си позиция сред международните финансови институции и гаранциите, които ползва за допълване на обезпечението.

Така финансирането за WorkBetter 2.0 e осигурено.

„Разпродадохме новите площи за три месеца и половина. Днес съжалявам само за едно – че не взех всичките седем етажа, които ми предлагаха. Реших да съм предпазлив и да не разраствам бизнеса толкова експанзивно“, аргументира решението си Тони Александров.

Това е и посланието му към младите предприемачи – „Да действат, да не чакат“, категоричен е амбициозният мениджър.

В средата на 2026 година, по-малко от 4 години след старта, са положени основите на WorkBetter 3.0, който освен работни пространства, предвижда и високотехнологичен конферентен център MeetBetter, с който да затвори кръга от нужди на своите клиенти. Когато стане факт, от най-големия оператор в България, WorkBetter ще се превърне в лидер за целия регион на Източна Европа.