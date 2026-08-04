Сирия готова да намали вноса на руски петрол, за да излезе от списъка на САЩ за тероризма

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Сирия е предложила рязко да намали вноса на руски петрол като част от преговорите с Вашингтон за изваждането ѝ от американския списък на държавите спонсори на тероризма, съобщиха пред Ройтерс три източника, запознати с разговорите.

Този ход би представлявал сериозна промяна в енергийната политика на Сирия, след като страната стана силно зависима от руския суров петрол въпреки политическия си завой към Запада.

Сирийски източник с пряка информация за преговорите, американски официален представител и още едно лице, информирано за разговорите, заявиха, че висши сирийски представители през последните месеци са изразили готовност да намалят покупките на руски петрол.

И тримата са говорили при условие за анонимност, тъй като не са упълномощени да коментират публично преговорите.

По думите им Вашингтон не е поставил изрично намаляването на вноса като официално условие за премахването на обозначението.

Готовността на Сирия да намали вноса на руски петрол досега не е била съобщавана публично.

Навар Сабан, сирийски анализатор в Арабския център за съвременни изследвания, заяви, че замяната на руския петрол не може да стане незабавно, без да се създаде риск от недостиг на горива или по-високи разходи за внос.

„Дългосрочното въздействие върху Дамаск зависи от това дали Вашингтон съчетава този натиск с предоставянето на алтернативи", каза той.

Според Сабан САЩ все по-активно се насочват към икономическата мрежа, която позволява на Русия да запази влиянието си в Сирия, след като загуби част от политическите си позиции там.

Представител на Държавния департамент заяви, че Вашингтон насърчава Сирия да работи с надеждни корпоративни партньори, особено с американски компании, в процеса на възстановяване на страната и очаква Дамаск да спазва американските санкции срещу Русия.

В отговор на въпроси на Ройтерс представител на Белия дом заяви, че няма връзка между премахването на обозначението „държава спонсор на тероризма" и намаляването на вноса на руски петрол.

Въпреки това американският представител и другият източник, запознат с разговорите, казаха, че Вашингтон е поискал и получил ангажимент от Сирия за рязко намаляване на тези доставки по време на преговорите за премахване на обозначението.

Според сирийския източник американски представители са казали на Дамаск, че прекратяването на покупките на руски петрол ще подобри шансовете страната бързо и без усложнения да бъде извадена от списъка.

От сирийска страна са отговорили, че премахването на обозначението ще позволи на страната да изгради по-разнообразна мрежа за енергийни доставки.

Повечето западни санкции срещу Сирия вече са отменени, но възможностите на страната за доставки на петрол остават силно ограничени.

Доставките на руски петрол за Сирия са нараснали със 75% тази година до около 60 000 барела дневно, отбелязва turkiyetoday.

Това количество представлява малък дял от общия руски износ на петрол, но превърна Москва в основен доставчик на суров петрол за Сирия.

„Днес Сирия разчита на руския петрол по необходимост, а не по собствено предпочитание", каза сирийският източник.

Сирийски представители често казват на Вашингтон, че обозначението „държава спонсор на тероризма" трябва да бъде премахнато, за да може страната да купува петрол от други източници, тъй като в момента няма реални алтернативи.

Нито един от източниците не посочи график за намаляване на вноса или потенциални нови доставчици на суров петрол.

Сирийски представител от енергийния сектор заяви пред, че Дамаск вече търси нови доставчици и че се очаква „радикална промяна".

Френската енергийна компания TotalEnergies е обсъдила с представители на Сирия възможен договор за офшорно проучване през миналия месец.

През юни Сирия подписа и споразумение с ConocoPhillips и Novaterra за възстановяване на добива на природен газ.

Обозначението за тероризъм остава последната голяма санкционна мярка Сирия е в американския списък на държавите спонсори на тероризма от 1979 г.

Това е единственото значимо американско санкционно обозначение, което все още се прилага спрямо Сирия, след като администрацията на президента Доналд Тръмп и Конгресът отмениха по-широките санкции след отстраняването на бившия президент Башар Асад.

Сирия е една от четирите държави, които все още са в списъка, наред с Куба, Иран и Северна Корея.

На 8 юли Тръмп уведоми Конгреса за намерението си да извади Сирия от списъка, с което започна 45-дневен период за уведомяване.

През този период президентът трябва да удостовери, че Сирия не е подкрепяла актове на международен тероризъм през последните шест месеца и е предоставила гаранции, че няма да подкрепя подобни действия в бъдеще.

След отстраняването на Асад новото сирийско правителство обеща, че страната повече няма да представлява заплаха за регионалната и международната сигурност.

Дамаск се присъедини към водената от САЩ коалиция срещу „Ислямска държава" (Даеш) и редовно обявява операции срещу контрабандисти на оръжие по границите с Ирак и Ливан.

Вашингтон се стреми да намали руското влияние

Русия не беше включена в по-ранните американски условия за облекчаване на санкциите, но напоследък Вашингтон ясно сигнализира, че иска Сирия да се дистанцира от Москва.

Конгресът възложи на Пентагона да оцени начини за ограничаване на руското влияние в Сирия и за осигуряване на изтеглянето на руските сили от военноморската база в Тартус и авиобазата Хмеймим.