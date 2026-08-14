35 години „Транстриумф холдинг" – историята продължава с „Триумф Такси"

Да работиш така, че с каквото и да се захванеш да ставаш най-големият, не е самоцел. Не е его. Нито суета. Това е денонощен труд, напрежение, учене в движение и много травми – здравословни и емоционални. С едно изречение – това е доброволен скок в окото на бурята – там, където е най-турболентно, ветровито и страшно. Цената е висока, а наградата – само една – удовлетворението от добре свършената работа и смели планове за утрешния ден.

Така създателят на най-голямата компания за обществен превоз в градски условия – „Транстриумф Холдинг“ АД Антраник Шакариян обобщава юбилейните 35 години от създаването на дружеството до днес.

2026 г. е двойно празнична за транспортния ас на Варна и региона. Защото празнува 35 години „Транстриумф Холдинг“ и 15 години от създаването на „Триумф Такси“ – най-голямата таксиметрова компания в страната, чийто оперативен мениджмънт и пазарно налагане е в ръцете на втората генерация във фамилията, занимаваща се с транспорт – синът Левон Шакариян.

Тандемът Антраник Шакариян-Левон Шакариян във Варна неслучайно е синоним на „Триумф“. И двамата, въпреки дистанцията във времето, в което са най-активни, имат в професионалната си биография характеристика „най-голям“. Бащата – в сектора на обществените превози, а синът – в таксиметровите услуги.

Каква е цената да си най-големият разказват баща и син Шакариян:

Антраник Шакариян

Антраник Шакариян: Успехът е преди всичко денонощен труд, нерви и огромно напрежение

- Г-н Шакариян, колко важно е за Вас да сте номер 1 в това, с което се занимавате?

- Ако да си номер 1 означава да предлагаш най-добрата услуга, изключително важно е. Извън това, по-труден е отговорът на въпроса как се стига до пазарния връх.

- И как се стига, при положение, че стартът на „Транстриумф холдинг“ съвпада с началото на прехода на България към пазарната икономика – едни доста объркани времена?

- С денонощен труд, огромно напрежение, учене в движение през проба-грешка, трупане на знания и опит и тяхното тестване в реални условия и безкрайно уморително балансиране между различните структури, хора и фактори, които са част от организацията на процеса. Накратко – успехът е преди всичко денонощен труд, нерви и огромно напрежение, нищо че хората предпочитат да го виждат просто като материално благоденствие.

- В тези структури, хора и фактори има ли място политиката, когато става дума за частен бизнес?

- Когато става дума за бизнес, който е обект на координация и регулация от Общината, политиката се оказа повече, отколкото бих искал да я има. И доказателство за това е именно „Транстриумф Холдинг“ АД: Изградихме компанията от нулата – от един автобус до фирма с над 300 машини, която десетилетия изпълняваше половината от превозите от транспортната схема на Варна и осигуряваше прехраната на повече от 750 семейства. Инвестирахме милиони в първите нови автобуси в страната – директно от завода производител, развивахме модерни диспечерни услуги, създадохме първото електронно приложение, в което варненци в реално време проследяваха къде се намира автобусът, който им трябва, и кога ще е пред очите им. Но се оказа, че всичко това може да бъде зачеркнато с престъпна лекота. Под претекста, че европроект допуска само общински оператор по линиите за обществен превоз, частният превозвач беше елиминиран. Работещите във фирмата – оставени на произвола на съдбата. А приносът ни към добрата организация на обществения превоз на пътници във Варна бе направено всичко, за да бъде заличен. Все едно не сме работили… Цената, която платихме ние, няма да коментирам. Но варненци продължават да я плащат и днес, разчитайки на общински монопол, в който се наливат милиони, за да не фалира.

- Въпреки това „Транстриумф Холдинг“ сякаш възкръсна преди 15 години в „Триумф Такси“?

- Естеството и мащабите на двете компании са доста различни. Общото е само, че става дума за транспорт и че и в двата случая успяваме да сме най-големите. В момента „Триумф Такси“ е таксиметровата централа с най-голям пазарен дял в региона. Приемам това като индикатор, че успяваме да бъдем еталон за качество, точност и иновации. Смятам, че успехът ни се дължи на прецизния подбор на кадри, повишаването на професионалната квалификация и ефективния контрол във фирмата. Тя се управлява от млади хора, които знаят как да изпреварват очакванията на клиентите, и задава стандарти за качество. Аз се наслаждавам на привилегията да бъда полезен основно с опита, който имам.

Левон Шакариян

Левон Шакариян, мениджър на „Триумф Такси“: Когато си сред лидерите, клиентите очакват от теб стандарти

- Г-н Шакариян, тежи ли сянката на „Транстриумф“ върху „Триумф такси“?

- Няма как да тежат опит и авторитет. Но задължават много. Да работиш здраво, да даваш максимума от себе си, за да го изискваш и от оставалите. Но вече знам, че това е цената на успеха – да си с най-голям пазарен дял и да задаваш стандарти в сегмента.

- Вие пръв казахте, че във Варна състезанието между таксиметровите компании може да се спечели само с качество, не с цени.

- Така е. Големината и инфраструктурата на града са такива, че няма възможности за голям марж в цените, ако си разумен и коректен към пътуващите. Затова залагаме на иновации, качество и много активна обратна връзка с клиентите. „Триумф Такси“ създаде първата Академия за обучение на водачите. Инвестирахме сериозно в униформи и стандарт за чистота и безопасност на автомобилите. Близо 10 от 15-те си години история работим по иновативни проекти, които дават на клиента възможността да контролира маршрута си от повикването на колата, до слизането от нея – както като трасе, така и като крайна сума за плащане. Предстои съвсем скоро да въведем и обучение по английски език за водачите. Подготвяме и програма за подготовката им по основни знания и умения за оказване на първа помощ. Няма да преувелича, ако кажа, че всеки месец инвестираме в нови технологии и софтуер, с които да улесняваме и водачите, и пътниците. Смятам, че това е верният път.

- „Триумф Такси“ е компанията, която посреща гостите на града, пристигащи по въздух. Това привилегия или някаква специална заслуга е?

- Това е постигнат авторитет и коректно изпълнявани договорни отношения. Огромна отговорност е да бъдеш лицето на града пред туристи и гости. Но ние доказахме, че умеем да я носим. По същия отговорен начин приемаме и, че най-големият търговски център във Варна, както и знакови за туризма обекти ни избират за таксиметров оператор. Ще прозвучи нескромно, но на 15-ата година от историята на „Триумф Такси“ мога да кажа, че успяваме с качеството на услугата, което сме си поставили като корпоративна цел номер 1.

- Какви са предизвикателствата пред „Триумф Такси“ 15 години по-късно?

- Предизвикателството е не просто да задържим постигнатото, а непрекъснато да го надграждаме. Когато си сред лидерите, клиентите очакват именно от теб да въвеждаш новите стандарти. Затова ще продължим да инвестираме в хората, сигурността и комфорта на пътуването, както и в постоянни иновации и внедряване на нови технологии. Най-важната ни задача остава да привличаме и обучаваме добри водачи, които разбират, че не просто управляват автомобил, а представляват компанията и града. Същевременно трябва да бъдем достатъчно гъвкави, за да се адаптираме бързо към всяка промяна – съобразно нуждите на клиентите, градската среда и развитието на самия транспортен сектор. Клиентите днес очакват по-бърза поръчка, прозрачна цена, проследим маршрут, лесно плащане и още по-високо ниво на сигурност. Нашата задача е не просто да отговаряме на тези очаквания, а да ги предвиждаме и да внедряваме технологиите, които правят услугата по-удобна, надеждна и достъпна. След 15 години вече не е достатъчно да бъдем разпознаваеми. Трябва всеки ден отново да заслужаваме доверието на варненци и на гостите на града. Амбицията ни е „Триумф Такси“ да остане компанията, която задава посоката в бранша – с качество, коректност, постоянство и смелост да се променя.