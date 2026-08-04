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България остава с най-ниската минимална работна заплата в Европейския съюз

В рамките на ЕС най-ниската минимална заплата е именно у нас – 620 евро

Дори в Северна Македония, Турция и Черна гора минималната заплата е по-висока от българската. Това показват най-новите данни на Евростат за втората половина на 2026 г. Според тях страната ни остава с най-ниската минимална работна заплата в Европейския съюз (ЕС) – 620 евро, а при сравнение по покупателна способност изостава от редица европейски държави. Данните показват още, че класацията се променя значително, когато заплатите бъдат коригирани спрямо реалната покупателна способност.

Според данните само осем от 29 европейски държави са увеличили брутната минимална заплата между януари и юли 2026 г., докато инфлацията в еврозоната за същия период е била 3,2%. Това означава, че в редица страни минималните възнаграждения са загубили реална стойност, особено там, където инфлацията е била по-висока.

Кои държави плащат най-високи минимални заплати?

В номинално изражение Люксембург има най-високата брутна месечна минимална заплата в Европа към юли 2026 г. – 2771 евро. В рамките на ЕС най-ниската минимална заплата е в България – 620 евро. Ако бъдат включени и страните кандидатки за членство в ЕС, Украйна е с най-ниската минимална заплата – 169 евро.

Пет държави имат минимална заплата над 2000 евро месечно. Това са Люксембург, Ирландия (2391 евро), Германия (2343 евро), Нидерландия (2338 евро) и Белгия (2234 евро). Франция е непосредствено след тях с 1867 евро.

В средната група попадат Словения (1482 евро), Испания (1425 евро), Литва (1153 евро), Полша (1119 евро), Кипър (1088 евро), Гърция (1073 евро), Португалия (1073 евро) и Хърватия (1050 евро).

Общо 15 държави имат минимална заплата под 1000 евро, като повече от половината страни с налични данни попадат в тази категория. Седем от тях са страни кандидатки за членство в ЕС.

В най-долната част на класацията Украйна и Молдова се открояват с минимални заплати съответно от 169 и 313 евро.

Четири страни кандидатки имат по-висока минимална заплата от България – Турция (621 евро), Северна Македония (624 евро), Черна гора (670 евро) и Сърбия (743 евро).

Малта (994 евро), Естония (946 евро), Чехия (923 евро), Словакия (915 евро) и Унгария (906 евро) са близо до границата от 1000 евро.

Как се променя класацията според покупателната способност?

Когато минималните заплати бъдат изчислени в стандарти на покупателната способност (PPS), класацията изглежда съвсем различно, а разликите между държавите са значително по-малки.

PPS представлява изкуствена валутна единица, която показва какво реално могат да си позволят хората във всяка страна. Теоретично една единица PPS трябва да купува еднакво количество стоки и услуги навсякъде.

По този показател минималните заплати варират от 705 PPS в Албания до 2164 PPS в Германия. За Украйна и Молдова няма налични данни, а показателят за Турция се отнася за юли 2025 г.

Германия е начело с 2164 PPS, следвана от Люксембург (2108 PPS), Нидерландия (2023 PPS), Белгия (1922 PPS) и Ирландия (1756 PPS).

Франция, Словения, Испания и Полша също имат минимални заплати над 1500 PPS.

В рамките на ЕС най-ниската минимална заплата по покупателна способност е в Естония – 935 PPS, непосредствено следвана от Латвия – 938 PPS.

България и Турция също остават под границата от 1000 PPS

Някои страни кандидатки се представят по-добре от редица държави членки. Северна Македония (1142 PPS) и Сърбия (1094 PPS) изпреварват седем държави от ЕС, включително Малта, Словакия, Унгария и Чехия. Сравнението между номиналната класация и тази по PPS показва, че най-големите печеливши са Румъния и Северна Македония. Румъния се изкачва от 20-о на 12-о място, а Северна Македония – от 24-о на 16-о място, като и двете държави печелят по осем позиции.

Сърбия се изкачва с пет места, а Хърватия и България – с по три места. Най-големият губещ е Естония, която пада от 16-о на 26-о място. Латвия, Чехия и Кипър също губят по четири позиции.

Само осем държави са увеличили минималните заплати

От всички 29 държави само осем са увеличили минималната работна заплата в местна валута между януари и юли 2026 г. Това са Северна Македония (6,9%), Румъния (6,8%), Естония (6,8%), Белгия (5,8%), Гърция (4,5%), Люксембург (2,5%), Франция (2,4%) и Нидерландия (1,9%).

В останалите държави минималните заплати са останали без промяна, което се отразява особено силно там, където инфлацията е била висока. Според Евростат инфлацията в еврозоната е достигнала 3,2% между януари и юли, като е била 8,2% в Малта, 5,4% в Кипър и 4,7% в Нидерландия.

Турция, която има най-високата инфлация в Европа и една от най-високите в света, е отчела инфлация от 17,8% между декември 2025 г. и юни 2026 г.

Тъй като минималната заплата вече се актуализира само веднъж годишно, работещите на минимално възнаграждение губят значително покупателна способност. Турция се отличава и с най-високия дял на работещите на минимална заплата – близо 40%.

Въпреки това страната увеличи минималната заплата значително през последните години.

Пет държави от ЕС нямат законово определена минимална работна заплата – Италия, Дания, Швеция, Австрия и Финландия.

Преди седмица "24 часа" писа, че 1 498 000 от наетите (или 57,9% от всички работещи) у нас с осигурителен доход под нужната заплатата за издръжка за 1 работещ - 1067 евро. Чистата заплата на сам човек, за да оцелее пък трябва да е 828 евро. За тричленно семейство е 1491 евро, сочат данните на КНСБ.

Необходимият доход за храна и обществено хранене за едно работещо лице е 332 евро, като групата на хранителните стоки на тримесечна база бележи ръст с 0,8%. Определящ фактор е ръстът при плодовете и плодовите консерви, месото и месните продукти, захарта, хлябът и хлебните изделия.

На годишна база хранителните стоки нарастват с 5,6% като тенденцията на нарастване е валидна за всички групи продукти.

В сравнение с юни миналата година са нужни 154 евро повече за семейство с дете и 85 евро повече за 1 работещ.

Осигурените лица на пълно работно време са 2,161 млн. души. На минимална заплата на 8 часа се осигуряват 11,3% (244 хил.). Общо на минимална заплата са 551 хил., но от тях 307 хил. работят на непълно работно време и се осигуряват до МРЗ

Средният осигурителен доход на наети на пълно работно време нараства със 7% на годишна база до 1193 евро и надхвърля заплатата за издръжка със 126 евро.