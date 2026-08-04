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Спад в цените на петрола след заявките за мирни преговори

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Петрол СНИМКА: Pixabay

Цените на петрола се понижиха днес след заявките за мирни преговори между САЩ и Иран, съобщи Франс прес. 

Котировките на сорт Брент спаднаха под прага от 80 долара за барел, а американският лек суров петрол WTI поевтиня с над 5 на сто. 

Около 16:35 ч. българско време цената на барел от сорта Брент с доставка през октомври се понижи с 4,25 на сто до 80,21 долара, малко след като беше спаднала до 79,73 долара, пише БТА. 

Цената на барел американски лек суров петрол с доставка през септември поевтиня с 4,75 на сто до 76,52 долара, след като по-рано спадът надхвърли 5 на сто.

По-рано днес финансовият министър на САЩ Скот Бесънт обяви, че може да има споразумение с Иран за Ормузкия проток в близките два дни. 

Предния ден американският президент Доналд Тръмп отново заплаши, че Иран ще бъде обезглавен, ако не се съгласи на мирно споразумение. 

Петрол СНИМКА: Pixabay

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