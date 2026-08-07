От 1 септември до 30 ноември - време да кажем как да инвестират парите ни за втората пенсия

Изборът е между три варианта - динамичен, балансиран и консервативен

Българите, които се осигуряват за втора пенсия, ще могат да избират колко риск да поемат при инвестирането на парите си. От 1 януари 2027 г. пенсионните дружества трябва да предложат три различни подфонда – динамичен, балансиран и консервативен.

Преди това обаче предстои важен срок. Между 1 септември и 30 ноември 2026 г. осигурените ще могат да подадат заявление до дружеството, което управлява техния универсален пенсионен фонд, и да направят своя избор. Той обаче важи само за хората, които не са съгласни с т.нар. служебно разпределение. Според него

всички до 50-годишна възраст ще се осигуряват в динамичен фонд,

хората от 50 до 62 години в балансиран, а тези преди пенсия - в консервативен. Последните нямат право на избор.

Новите правила са част от въвеждането на т.нар. мултифондове във втория и третия пенсионен стълб. Комисията за финансов надзор е прегледала общо 30 подзаконови нормативни акта и е подготвила необходимите наредби.

Промяната засяга както годините, през които парите се натрупват по индивидуалните партиди, така и момента, в който започва изплащането. Идеята е по-младите хора, на които им остават десетилетия до пенсиониране, да могат да изберат фонд с по-активна инвестиционна политика и възможност за по-висока доходност. Заедно с това те ще трябва да приемат и по-големите колебания в стойността на инвестициите.

Балансът между риск и сигурност ще се търси в балансирания подфонд. Консервативният ще бъде насочен основно към хората, които наближават пенсионна възраст и за които запазването на вече натрупаните средства е по-важно от преследването на по-висока печалба.

Променя се и начинът, по който пенсионните дружества ще получават част от таксите си. Те

ще бъдат обвързани с постигнатата доходност

Подобен подход вече се използва при доброволните пенсионни фондове. Целта е дружествата да бъдат стимулирани да управляват парите по-активно и ефективно, вместо възнаграждението им да зависи предимно от размера на събраните вноски и управляваните активи.

Предвиждат се и по-сериозни гаранции за осигурените. В периода на натрупване ще продължи защитата на осигурителните вноски. При започване на плащанията трябва да бъде гарантиран и първоначалният размер на пенсията, изчислен според направените вноски и натрупаната доходност.

Заради тези задължения капиталовите изисквания към пенсионноосигурителните дружества ще бъдат повишени. Те ще трябва да разполагат с повече собствени средства, с които да покриват поетите гаранции.

Предстои пенсионните дружества

да обяснят подробно как ще бъдат разпределяни средствата

между различните подфондове, какви инвестиции ще прави всеки от тях и как човек ще може да променя избора си. Осигурените, които не знаят в кой универсален пенсионен фонд постъпват вноските им, могат да направят справка чрез електронния портал на Националната агенция за приходите.

КФН препоръчва информация да се търси от самите пенсионноосигурителни дружества и от техните оторизирани посредници. За тях има изисквания за професионални знания и квалификация. Най-важното за осигурените е да не избират фонд само според обещанието за по-висока доходност. Значение имат възрастта, оставащите години до пенсиониране и готовността да се понесат временни загуби при спад на финансовите пазари.

