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Нов рекорд - дизелът мина над 1,80 евро, бензинът стигна 1,55

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Заради несигурността на международните пазари не се очаква цените на горивата да се успокоят скоро. СНИМКА: РОЙТЕРС

Нов рекорд стигнаха цените на горивата у нас, след като петролът се задържа над 85 долара заради напрежението в Близкия изток. Дизелът надхвъли психологическата граница от 1,80 евро за литър на част от бензиностанциите в страната. До 1,55 евро вече стигна масовият бензин А-95.

Особено рязко е поскъпването при дизеловото гориво. С повече от 17% се е увеличила цената му само за около месец.

Под 1,50 евро можеше да се намери литър в началото на юли, докато сега на някои места струва с над 30 евроцента повече.

Това означава, че шофьорите сега дават още 15 евро при зареждането на 50-литров резервоар и общата цена е над 90 евро.

Зад новия скок стоят и по-високите цени на едро на горивата и несигурността на международните пазари. Не се очаква бързо успокояване през август. Прогнозите на търговците са дизелът да остане около и над 1,80 евро, а бензинът постепенно да се доближи до 1,60 евро на все повече бензиностанции.

Заради несигурността на международните пазари не се очаква цените на горивата да се успокоят скоро. СНИМКА: РОЙТЕРС

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