АЕЦ "Козлодуй" работи без проблеми, може дори и ток да изнасяме (Обзор)

Имаме резерв във въглищните централи, може да се пуснат и големите вецове

АЕЦ "Козлодуй" може да продължи да работи нормално поне още три седмици при сегашния темп, с който се понижава нивото на река Дунав.

Не се налага и намаляване на мощността на пети и шести блок. Това увери министърът на енергетиката Ива Петрова, която посети атомната централа заедно с експерти от ведомството и представители на Българския енергиен холдинг и Електроенергийния системен оператор.

По време на посещението са били обсъдени работата на пети и шести блок, отражението на ниските води върху експлоатацията на съоръженията и предприетите мерки за гарантиране на сигурността на електроенергийната система.

Петрова увери, че няма опасност АЕЦ "Козлодуй" да преустанови изцяло работата

си заради ниските води на Дунав, както се е случило с енергийни мощности в Унгария и Румъния. През последните два дни има и данни за леко повишаване на нивото на реката.

Страната ни поддържа постоянна връзка със Сърбия и Румъния. Двете държави разполагат с големи хидротехнически съоръжения по Дунав, чрез които може да се влияе върху водния режим на реката, обясни Петрова. АЕЦ "Козлодуй" е особено важна и за електроенергийната система на Южна Румъния, коментира още тя.

Петрова посети и бреговата помпена станция на централата. Тя осигурява необходимата вода от Дунав за охлаждането на кондензаторите на двата енергоблока и разполага с измервателни уреди, чрез които непрекъснато се следи нивото на реката. Министърът благодари на ръководството и екипа на ядрената централа за бързата реакция в тази ситуация.

От Българския енергиен холдинг съобщиха, че

Унгария и Румъния вече са проявили интерес към покупката на електроенергия

България има готовност да изнася ток, ако бъде постигнато търговско споразумение и състоянието на вътрешната система позволява това.

Същевременно експертите са разгледали различни сценарии при евентуално продължаване на спада на Дунав. Обсъдена е готовността на страната да осигури необходимите количества електроенергия при промяна в работата на отделни мощности. Един от основните резервни варианти е да бъдат пуснати повече въглищни централи. Ако се наложи намаляване на мощността на един блок или при спиране и на двата има резерви в комплекса "Марица-изток", посочи Петрова. Соларите и батериите също помагали.

Може да бъдат пуснати големи вецове на язовири, въпреки че този ресурс се пази за зимата, но при кризисни ситуации би могъл да се ползва. Крайната мярка е ограничаване на потреблението в пикови часове, но се надявам да не се стига дотам, добави министърът.

Ива Петрова коментира и проверките в проектната компания "АЕЦ Козлодуй – Нови мощности", която трябва да изгради новите два ядрени реактора. Според министърката експертна оценка показала, че земеделски имоти, върху които ще е новата площадка, са били оценени многократно над действителната им стойност.

През 2025 г. квадратен метър бил оценен на около 1400–1500 евро, а актуалната експертна оценка показва, че

реалната им стойност е приблизително десет пъти по-ниска,

заяви Петрова. Тя уточни, че сделката за земите в крайна сметка не е била финализирана. Направените оценки обаче са били включени в капитала на проектната компания и продължават да оказват влияние върху финансовото състояние. Министерството на енергетиката вече работи по коригирането на стойностите.

"Трябва да приведем стойностите към реалността, защото дружеството е проектната компания, която отговаря за един от най-важните стратегически енергийни проекти на България", подчерта Петрова. Според нея съмнителната оценка на земите е само върхът на айсберга. Извършените в проектното дружество одити са установили и други сериозни проблеми, за които Министерството на енергетиката ще представи подробна информация на по-късен етап. АЕЦ “Козлодуй” използва води от Дунав за охлаждането на кондензаторите на двата енергоблока. СНИМКА: ВАЛЕРИ ВЕДОВ

Финансовото състояние на компанията трябва да бъде изчистено

от оценки, които не отговарят на реалната пазарна стойност на включените в капитала активи. Това е необходимо както за коректното представяне на състоянието на дружеството, така и за нормалното развитие на проекта за нови ядрени мощности.

Той ще изисква значителен финансов ресурс, международни партньори и дългосрочни ангажименти от страна на държавата.

Петрова предупреди, че установените проблеми не се ограничават само до оценката на земеделските имоти и че предстои да бъдат представени още данни за управлението на проектната компания.