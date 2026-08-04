Делян Добрев за влизането на турска компания в „Хан Тервел“: Радев не им е дал никакви проценти

Радев не е дал никакви проценти на турците. "Шел" и ОМВ държат правата на блок "Хан Тервел" (преди "Терес") и решението им е изцяло корпоративно.

Това написа бившият политик и експерт от ГЕРБ Делян Добрев по повод разрешението на българското правителство компанията Shell да прехвърли 33% от правата и задълженията си по разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в българската акватория на Черно море на турската държавна компания Turkish Petroleum Overseas Company Limited. Решението беше прието на заседанието на кабинета на 30 юли.

Става въпрос за проекта в блок „Хан Тервел", разположен в изключителната икономическа зона на България в Черно море. След прехвърлянето турската компания ще придобие 33% участие в проекта, като останалите титуляри на разрешението остават Shell и OMV Petrom.

След частичното прехвърляне Shell вече ще притежава дял от 42% в проучвателните дейности, Turkish Petroleum Overseas Company Limited - 33%, а OMV - 25%.

В решението се посочва, че трите компании ще носят отговорност за изпълнението на задълженията по разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ, а разходите по прехвърлянето ще бъдат за тяхна сметка.

Правителството допуска и предварително изпълнение на решението. Като мотив е посочено, че евентуално забавяне би възпрепятствало дейностите по търсене и проучване на нефт и природен газ, които кабинетът определя като важни за енергийната независимост на страната.

От правителството посочват още че възможността за прехвърляне на права и задължения по издадено разрешение за търсене и проучване е предвидена в Закона за подземните богатства.

Договорът за проучване на "Блок 1-26 Хан Тервел" беше подписан през декември 2025 г. със Shell Exploration and Production (96) B.V. През април 2026 г. компанията вече прехвърли 25% от участието си на OMV Petrom E&P Bulgaria SRL, а сега към проекта се присъединява и турската държавна петролна компания чрез своето международно подразделение.

С решението си Министерският съвет упълномощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да подпише допълнително споразумение със страните за частичното прехвърляне на правата и задълженията по разрешението.

След решението на кабинета дойдоха разнопосочни реакции от различни партии, които намекнаха, че решението е свързано със замразяването на спорния договор с "Боташ".

Бившият премиер и настоящ депутат от ПП Николай Денков коментира казуса във фейсбук профила си:

„Преди по-малко от месец премиерът каза, че Турция нищо не е поискала от България в замяна на замразяването на супер изгодния (за Турция!) договор с „Боташ". На фона на десетките лъжи, които чухме от управляващите досега, ще трябва малко повече от медийна заявка, че не са спазарили енергийната независимост на България и националния ни интерес в полза на още една чужда държава. Само за да „оправят" кашата с Боташ, която сами забъркаха", добави той.

Темата коментира също съпредседателят на „Да, България" Ивайло Мирчев по време на брифинг в централата на партията. „Не виждам включването на „Търкиш петролиум" в проучванията за газ и нефт в Черно море да е обвързано със замразяването на договора с „Боташ", отговори той на въпрос. "Това е процес, който се движи доста преди правителството на Радев да дойде на власт", отбеляза той.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също разкритикува решенията на Радев в областта на енергетиката. Жечо Станков и Теменужка Петкова заподозряха, че допускането на турската компания е било условие на Турция, за да се замрази договорът с "Боташ".

Ето цялата публикация на Делян Добрев:

Решил съм да избягвам всички политически теми. Затова ще коментирам новината за турската компания в Черно море от професионална гледна точка, въпреки риска колеги и симпатизанти да ми се разсърдят.

Радев не е дал никакви проценти на турците. "Шел" и ОМВ държат правата на блок "Хан Тервел" (преди "Терес") и решението им е изцяло корпоративно. Те са се споразумели с турската страна и са подписали договор за продажба на въпросните 33%. Съгласно закона, Министерски съвет единствено "регистрира" тази сделка и ако случайно реши да откаже, трябва да носи отговорност пред "Шел" и ОМВ за пропуснати ползи, нанесени щети и т.н. Тоест правителството на Радев няма избор и трябва да "регистрира" въпросната сделка.

По-важно е нещо друго. Добра сделка ли е това за България? Определено е добра! Турската страна откри огромни количества газ в тяхната част на Черно море. Разполага и с проучвателен кораб тук, който и ние можем да използваме. Освен това може да сподели с консорциума "чалъма", с който е открила газа и т.н.

Та ако погледнем извън тесните партийни интереси, това е добра новина за България.

Дай, Боже, и на нас да ни се усмихне щастието най-накрая.