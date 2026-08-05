Явор Гечев: Новият закон за кооперирането слага край на данъчните абсурди и гарантира българското качество

Новият закон за кооперирането ще въведе изцяло нов принцип, при който ще се кооперират качества, а не просто физически или юридически лица. Целта е да се премахне абсурдната ситуация, в която кооперативната сделка се третира като търговска. Това заяви депутатът от управляващата партия "Прогресивна България" Явор Гечев.

Според него сегашното законодателство на практика блокира окрупняването на продукцията в България, тъй като в момента, в който фермерите се обединят, всеки вътрешен обмен на стока се превръща в данъчна сделка с тежка документация.

Гечев обясни, че подготвяните промени целят да върнат нормалността в тези отношения, като позволят създаването на енергийни кооперации за споделено ползване на фотоволтаици и батерии, както и водни, рибарски, горски и винарски кооперации по утвърдени западни модели.

По думите му тази законова инициатива е обвързана с политика за пълна проследимост по веригата, която да гарантира на потребителите, че зад даден отличителен знак стои името на конкретен фермер, който носи лична отговорност за качеството. В тази връзка се предвиждат строги изисквания за продуктите с български произход, като например месото и млякото в тях да са 100% местно производство, както и въвеждането на категорията "свежо мляко" със срок до 72 часа.

Що се отнася до инициативата "Кошница с грижа", тя е насочена към осигуряване на достатъчно ниски цени за около 20 основни продукта за най-уязвимите слоеве от населението. Въпреки че към момента резултатите от нея се определят като недостатъчни, тя цели да стимулира конкуренцията и да свали общите ценови нива на пазара.

"Пълният ефект от мярката тепърва се очаква, тъй като двумесечният гратисен период за големите търговски вериги за преразглеждане на договорите им приключва, а контролните органи трябва да станат по-бдителни спрямо нелоялните търговски практики", каза Гечев.

Крайната цел на всички тези законодателни и пазарни механизми е потребителите да имат достъп до качествена българска храна на справедливи цени.