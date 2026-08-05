Петролът поевтинява заради надеждите за край на напрежението в Близкия изток

Цените на петрола тръгнаха надолу на международните пазари, след като инвеститорите реагираха с оптимизъм на сигналите за възможен дипломатически пробив в Близкия изток, съобщи БТА. Очакванията, че напрежението в региона може да намалее, отслабиха опасенията от нови затруднения в доставките на суров петрол.

Най-силно влияние върху пазара оказват надеждите за постигане на споразумение, което да позволи нормализиране на корабоплаването през Ормузкия проток - един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол. През него преминава около една пета от глобалните доставки на суровината, затова всяко напрежение в района почти веднага се отразява на цените по света.

Само преди дни цените на петрола рязко се повишиха заради опасенията, че конфликтът може да доведе до прекъсване на доставките. След появата на сигнали за възможно дипломатическо решение обаче пазарите обърнаха посоката и цената на сорта „Брент" се понижи до най-ниското си ниво от близо четири седмици.

Поевтиняването на суровия петрол не означава незабавно по-ниски цени на горивата по бензиностанциите. Обикновено подобни промени се отразяват със закъснение, тъй като крайните цени зависят още от транспортните разходи, данъците, валутните курсове и запасите на търговците.