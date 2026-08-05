Саудитска Арабия и зетят на Тръмп купиха американския гейминг гигант Electronic Arts

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Американският издател на видеоигри Electronic Arts (EA) вече е частна компания, след като Публичният инвестиционен фонд (PIF) на Саудитска Арабия финализира придобиването ѝ в сделка на стойност 55 млрд. долара, съобщава wnhub.

Трансакцията беше реализирана чрез консорциум, воден от саудитския суверенен фонд, с участието на инвестиционната компания Silver Lake и Affinity Partners – фонд, ръководен от Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп.

След приключването на сделката акциите на Electronic Arts бяха отписани от борсата Nasdaq, а компанията вече ще оперира като частно дружество под контрола на новите си собственици.

Акционерите на Electronic Arts получават по $210 за акция в брой, което представлява около 25% премия спрямо цената на книжата преди обявяването на преговорите.

Мащабният „LBO" (leveraged buyout — изкупуване чрез дългово финансиране) се финансира чрез $36 милиарда собствен капитал и реинвестиране на досегашния миноритарен дял на PIF от 9,9%, както и чрез $20 милиарда дългово финансиране, осигурено от банката JPMorgan Chase.

Според подадените регулаторни документи саудитският PIF придобива контролния дял от над 93% от компанията, докато Silver Lake и Affinity Partners разпределят останалия дял.

Това е най-голямото изкупуване с привлечен капитал (LBO) в световната история и втората най-голяма сделка в гейминг индустрията след покупката на Activision Blizzard от Microsoft.

Главният изпълнителен директор на EA Андрю Уилсън запазва поста си, а централата на компанията остава в Редууд Сити, Калифорния. Под нейна шапка са световноизвестни поредици от франчайзи като EA Sports FC (бившата FIFA), Battlefield, The Sims, Madden NFL и Need for Speed.

Инвестицията е част от стратегическата програма на Саудитска Арабия „Vision 2030", водена от престолонаследника принц Мохамед бин Салман. Целта ѝ е диверсификация на саудитската икономика извън петролния сектор чрез придобиване на ключови активи в спорта, развлеченията и гейминга.

Electronic Arts (EA) е най-голямата независима компания в САЩ, фокусирана изцяло върху видеоигри. Допреди придобиването ѝ от Microsoft в края на 2023 г., най-голямата независима американска компания за игри беше Activision Blizzard (Call of Duty, World of Warcraft). След тази сделка обаче Activision стана подразделение на по-голям технологичен гиган