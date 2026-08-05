Радев: Докато някои ни атакуват от плажовете, получихме 1 млрд. евро от ЕК

МВР и службите ще работят още по-решително в борбата с наркотиците, за да имат нашите деца бъдеще, обеща премиерът

След 15 години умуване придобихме Института по история на българската имиграция в Северна Америка - безценно свидетелство за борбите на македонските българи за национално единение

Докато някои внушават, че сме в изолация и ни атакуват от плажовете, ние работим неуморно, за да наваксаме проспаните години на безхаберие. Миналата седмица България получи 1 млрд. евро по плана за възстановяване за детски градини, саниране, метро, хеликоптери, батерии за съхраняване на енергия.

Това каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на правителството в сряда.

В петък ЕК преведе четвъртото плащане по ПВУ в размер на 896 млн. евро. Остава само още едно, пето плащане, като реформите за него трябва да са готови до края на август.

Той уточни още, че са предоговорили някои ангажименти по следващото пето плащане по плана - отпада въвеждане на такса водомер, работи се по плановете за справедлив преход. "Ние не лъжем нашите европейски партньори, а търсим варианти за стойностни проекти в защита на българския интерес. И докато някои ни атакуват от плажовете, ще продължим със същото темпо и ще получим голямата част от следващото плащане", категоричен беше премиерът.

Той благодари на МВР, че във вторник разби лаборатория за производство на най-смъртоносния наркотик фентанил. "Това е ключов приоритет, МВР и службите ще работят още по-решително, за да имат нашите деца бъдеще", обеща Радев.

Вчера ГДБОП разби фабрика в столичния квартал "Факултета", която захранвала цялата страна. Тя произвеждала от 6 до 10 кг фентанил на ден.

"След 15 години умуване България придоби Института по история на българската имиграция в Северна Америка. Не просто придобихме безценни активи, а отстояхме безценно свидетелство за борбите на македонските българи за национално единение, за българското етническо самосъзнание, език и култура на имигрантите в САЩ и Канада. Ще продължим да отстояваме историческата истина и честта на предците ни", каза още премиерът.