Еврото поскъпна спрямо основните световни валути

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Еврото отчете леко повишение спрямо водещите световни валути в днешната търговия, съобщи БТА. Единната европейска валута поскъпна умерено спрямо щатския долар, британския паунд, японската йена и други основни валути на международните пазари.

Анализатори обясняват движението с подобрените нагласи на инвеститорите след сигналите за възможно намаляване на напрежението в Близкия изток. Това доведе до спад в цените на петрола и намали търсенето на традиционните „сигурни убежища" като щатския долар.

Валутните пазари остават чувствителни и към очакванията за следващите решения на Европейската централна банка и Федералния резерв на САЩ. Инвеститорите следят внимателно икономическите данни и сигналите от централните банки, тъй като всяка промяна в лихвената политика може бързо да се отрази на курса на еврото.

За България движението на единната европейска валута има по-ограничено значение, тъй като левът вече е фиксиран към еврото. Промените обаче влияят върху цената на вноса и износа, както и върху международните пазари на суровини, които традиционно се търгуват в щатски долари.