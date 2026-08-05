Hyundai изтегля 40 000 електромобила, възможно е късо съединение!

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Hyundai изтегля от пазара 40 000 бройки от малкия си електрически модел Inster по целия свят поради риск от късо съединение, което може да причини прегряване на автомобила.

Изтеглянето засяга коли, произведени между 14 февруари 2024 г. и 14 април 2026 г. Проблемът е причинен от централен 3-пътен терморегулиращ клапан, който може да се повреди с течение на времето. Ако клапанът спре да работи напълно, охладителната система на автомобила става по-неефективна.

В редки случаи, недостатъчното охлаждане може да доведе до прегряване, топене, дим и дори пожар на отделни компоненти.