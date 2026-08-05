Част от ракета на SpaceX се разби в Луната

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Откъснала се част от ракета Falcon 9 на SpaceX, изстреляна миналата година, се е насочила към сблъсък с Луната, като според учените ударът вече е настъпил. От НАСА подчертаха, че събитието не представлява опасност за Земята, съобщава Би Би Си.

Ракетата Falcon 9 на SpaceX е двустепенна ракета за многократна употреба, проектирана и произведена за това, което компанията определя като „надежден и безопасен транспорт на хора и товари в околоземна орбита и отвъд нея".

Конкретната ракета е била изстреляна като част от съвместна мисия на САЩ и Япония за доставяне на два лунни спускаеми апарата и научно оборудване до Луната миналата година.

Част от Falcon 9 е предназначена за повторна употреба и се връща обратно на Земята за следващи мисии. Но други части от ракетата се отделят в космоса и остават там, в орбита, освен ако с времето не се сблъскат с друго небесно тяло.

Според Центъра за изследване на околоземни обекти (CNEOS) към НАСА, горната степен на една от ракетите ще се удари в Луната.

Американската космическа агенция стига до този извод, след като независими астрономи установяват, че част от ракета, изстреляна през януари 2025 г., се движи по случайна траектория към сблъсък с Луната.

Въпросният обект е с размерите на пететажна сграда и тежи поне 4 000 килограма

Според астронома Бил Грей, обектът на SpaceX ще падне близо до кратера Айнщайн, който се намира в осветената част на Луната, видима от Земята. Експертите обаче казват, че ударът няма да може да бъде видян с просто око.

Хората, които разполагат с мощни телескопи, може да успеят да наблюдават кратка светкавица, излъчена от лунната повърхност.

Големи телескопи в Северна и Южна Америка, както и Лунният разузнавателен орбитър на НАСА и южнокорейската сонда Danuri, ще проследяват светкавицата, облака прах и новообразувания кратер. В ход е и гражданска научна инициатива, която набира доброволци с подходящо оборудване, за да заснемат удара.

Наблюдението на праховия облак може да превърне този случаен сблъсък в ценен научен експеримент.

Фактът, че знаем предварително за сблъсъка, е изключително ценен за науката, заяви Либи Джаксън, ръководител на космическия отдел в Музея на науката

"Този сблъсък е много вълнуващ за учените, защото предварително знаем, че ще се случи, както и скоростта и масата на ракетната степен, която ще удари Луната. Обикновено не разполагаме с такава информация за метеоритите, които ежедневно падат върху Луната", добави Джаксън.

Това означава, че учените ще имат много повече данни, когато анализират отломките, образувани при удара.

Чрез изследване на светлината, отразена от изхвърления материал, те ще могат да определят неговия състав, което ще помогне за разбирането на развитието на Луната и на формирането на планетните системи преди милиарди години.

Няма опасност за Земята

Според експертите сблъсъкът между Луната и откъсналата се част от ракетата на SpaceX не представлява опасност, включително за Земята.

Говорителят на НАСА Джими Ръсел заявява, че агенцията ще продължи да наблюдава мястото на удара с научна цел, но „няма никаква опасност за Земята".

Учените от НАСА планират да съберат данни от събитието и да усъвършенстват методите за проследяване на обекти в космоса.

„Това е нещо наистина огромно, което се разбива в Луната. Изобщо не е опасно – можем просто да наблюдаваме зрелището", казва д-р Мат Ботуел, астроном от Института по астрономия към Университета в Кеймбридж.

Как част от ракета на SpaceX се озова на път към Луната?

Историята започва през януари миналата година, когато ракета Falcon 9 излита от Флорида с два лунни спускаеми апарата на борда.

Задачата на ракетата е да ускори горната си степен достатъчно, за да изпрати двата апарата извън околоземната орбита по траектория към Луната – и тя успява.

Изразходваната горна степен обаче остава да се носи в продълговата орбита, която я отвежда към Луната и обратно.

През следващите 18 месеца гравитационното влияние на Земята, Луната и Слънцето, както и дори слабото въздействие на слънчевата светлина, постепенно променят траекторията ѝ.

Астрономите, проследяващи обекта, в крайна сметка установяват, че тези малки въздействия са го насочили към Луната, като скоростта му се увеличава с всеки изминал ден и той се приближава към мощен сблъсък.