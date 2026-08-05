България ще получи 1,7 млрд. евро от Брюксел, ако изпълни три условия за 26 дни

България получи близо 1 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, след като Европейската комисия преведе четвъртото плащане по механизма, съобщи БТА. Средствата са отпуснати, след като Брюксел прецени, че страната е изпълнила 23 от общо 26 заложени реформи и инвестиции.

Парите ще бъдат използвани за вече започнали проекти в различни сфери - модернизиране на болници, изграждане на STEM кабинети в училищата, инвестиции в железопътния транспорт, дигитализация на администрацията, развитие на електрическата мобилност и мерки за енергийна ефективност.

Все още обаче остават три неизпълнени ангажимента - реформи, свързани с водния сектор, градския транспорт и културата. След като те бъдат изпълнени, България ще може да получи и останалата част от средствата по това плащане. Европейската комисия даде срок на страната до края на август да приключи и останалите реформи по Плана, тъй като механизмът изтича в края на годината.

С получените средства общото европейско финансиране, изплатено на България по Плана за възстановяване и устойчивост, вече надхвърля 4,1 млрд. евро, което е около 68% от общия ресурс, предвиден за страната. До края на август правителството трябва да изпълни и последните условия, за да поиска петото и последно плащане по плана, което е на стойност близо 1,7 млрд. евро.