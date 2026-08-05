Българин хулиганства на околовръстното в Антверпен с черно BMW, удря и засича кола с две деца!

Кадри от видеорегистратор, изпратени от читател до водещото белгийско издание HLN.be, разкриват случай на пътно хулиганство с българско участие.

Инцидентът е станал през май на околовръстния път на белгийския Антверпен в посока Нидерландия, но месеци по-късно извършителят остава ненаказан, а потърпевшият баща е принуден сам да покрива материалните щети.

Пострадалият мъж е шофирал в лявата лента, като на задната седалка на автомобила му са пътували двете му деца. Записът от камерата в колата показва как той подава мигач и съвсем редовно се превключва в средната лента. В този момент автомобил с български регистрационни номера (черно BMW Серия 7, 2019 - 2022 г.) профучава с много висока скорост и го изпреварва рисковано отдясно. Беемвето с български номера засича белгиеца толкова близо, че се стига до съприкосновение и удар между двете коли.

Веднага след сблъсъка българският шофьор набива рязко спирачки пред ударената леко отдясно кола. Потърпевшият разказва, че нарушителят умишлено е натиснал спирачките и след това е избягал от местопроизшествието.

Около три месеца след кошмара на пътя, белгийският гражданин е изгубил надежда, че ще получи правосъдие. Местните полицейски служби отказват да предприемат каквито и да е действия, под предлог че не могат да направят нищо по въпроса. Според наличната информация българският джигит отдавна е напуснал страната и се е прибрал в България. Поради липсата на съдействие от органите на реда, потърпевшият шофьор е трябвало да плати изцяло сам за всички щети по автомобила си.