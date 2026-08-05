Европейските борси започнаха с повишения

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Водещите индекси на европейските борси се повишиха в ранната търговия. Инвеститорите анализират най-новите корпоративни отчети и дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Германският DAX прибави 0,48 на сто до 26 327,17 пункта, а италианският FTSE MIB нарасна с 0,42 на сто до 53 766,29 пункта към 10:53 часа българско време.

В Париж CAC 40 се повиши с 0,11 на сто до 8676,16 пункта, а британският FTSE 100 – с 0,32 на сто до 10 914,55 пункта. EuroStoxx 50 достигна 6498,69 пункта, отбелязвайки ръст от 0,18 на сто.

Паневропейският STOXX 600 се повиши с 0,25 на сто до 658,53 пункта, като повечето сектори и основни регионални борси отчетоха ръст. Акциите на минните компании поскъпнаха средно с 2,6 на сто, а секторът на търговията на дребно отбеляза увеличение от 1,4 на сто.

Акциите на „Сименс Енерджи" (Siemens Energy) поскъпнаха с 3,4 на сто в началото на сесията след обявената рекордна печалба на германската компания. По-късно ръстът се забави до около 2 на сто към 11:05 часа българско време.

Компанията отчете рекордни поръчки, приходи и рентабилност за третото тримесечие на 2026 година. Новите поръчки идват предимно от търсенето в САЩ, а портфейлът им достигна 17,9 млрд. евро.

Приходите на „Сименс Енерджи" се увеличиха с 18,5 на сто на съпоставима база до 11,4 млрд. евро. Печалбата се утрои до 1,6 млрд. евро спрямо 497 млн. евро през третото тримесечие на финансовата 2025 година.

Акциите на компанията са поскъпнали с над 50 на сто през последните 12 месеца заради значителния ръст в търсенето на енергийно оборудване, предизвикан от бума на изкуствения интелект.