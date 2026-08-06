Chery купува дял от корейската KGM

Китайската Chery купи 10% дял от компанията KGM (SsangYong). Автомобилният производител плати 75 милиона долара за това и обещава по-силна позиция в Република Корея и други експортни пазари.

Според ръководителя на Chery International - Джан Гуйбинг, в бъдеще трябва да има споделяне на производствените мощности. В момента KGM произвежда автомобили само в Корея, докато Chery вече има монтажни заводи в Испания и Казахстан. Сътрудничеството обаче може да включва и споделяне на канали за продажби.

KGM ще използва и технологията на Chery за собствените си модели. Първият ще бъде средноразмерен SUV с кодово име SE-10. Той ще бъде базиран на платформата Chery T2X и би трябвало да е наследник на Rexton. Настоящото поколение има рамково шаси, но новият модел ще използва самоносеща конструкция.

Новият автомобил би трябвало да се появи на пазара с 2,0-литров четирицилиндров двигател и като плъгин хибрид PHEV в началото на следващата година.