Китай наложи контрамерки срещу седем американски организации

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Китай обяви контрамерки срещу седем американски организации в отговор на въведените от САЩ ограничения за китайски компании, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Министерството на търговията в Пекин започна разследване, свързано с националната сигурност, на вноса на печатарско и копирно оборудване. Засилен е и контролът върху износа за САЩ на дронове, основни компоненти за тях и свързани технологии. Всеки случай ще бъде разглеждан отделно.

Решението идва, след като Министерството на вътрешната сигурност на САЩ включи още 43 китайски компании в списъка на предприятията, чиито стоки се смятат за произведени с принудителен труд.

От понеделник продукцията им няма да може да бъде внасяна на американския пазар, освен ако вносителите не докажат, че при производството ѝ не е използван принудителен труд.

С новото разширяване броят на засегнатите предприятия нараства от 144 на 187. Това е най-голямото допълване на списъка от създаването му през юни 2022 година. Мерките обхващат компании от електронната, фармацевтичната и памучната промишленост.