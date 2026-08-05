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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23338158 www.24chasa.bg

AI система на INSAIT прогнозира риска от горски пожари и вече говори на 43 езика

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СНИМКА: МОН

Разработената в България платформа FireScope AI на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски" вече е достъпна и на български език. Системата позволява на институции, организации и граждани у нас да получават информация за риска от горски пожари на родния си език, съобщиха от МОН. 

Платформата използва изкуствен интелект, като анализира големи обеми от сателитни и климатични данни, за да прогнозира вероятността от възникване на пожари в различни райони. Тя подпомага работата на държавни структури, спасителни служби, научни организации и местни власти при превенция и реакция при бедствия.

Само два месеца след представянето на първата интерактивна карта за прогнозиране на риска от горски пожари в Европа, FireScope разширява обхвата си и към голяма част от Азия. Платформата вече предоставя информация на 43 езика, включително български.

При тестове в Азия системата показва по-висока точност от международно използвания стандарт Fire Weather Index. FireScope успява в 70% от случаите да идентифицира като високорискови районите, в които впоследствие действително възникват пожари, докато стандартният индекс достига 62%.

AI системата комбинира данни за растителността, сушата, температурите, ветровете и релефа, за да създава карти с висока резолюция и кратки обяснения за нивото на опасност. Според разработчиците целта е платформата да се превърне в глобален инструмент за ранно предупреждение и по-ефективно управление на риска от горски пожари.

СНИМКА: МОН

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