Роналдо показа част от автомобилната си колекция на стойност десетки милиони евро

Кристиано Роналдо за пореден път привлече много внимание с публикация в социалните мрежи.
Португалската футболна звезда сподели снимка, на която седи на капака на червено ферари с краткия надпис "Моите играчки", но най-голямо внимание привлече впечатляващият гараж на заден план.
На снимката се виждат още някои от най-редките и скъпи автомобили в света, включително Bugatti Centodieci, Bugatti Chiron, Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, Ferrari Daytona SP3, Ferrari Monza, McLaren Speedtail, Mercedes-AMG One и Ferrari Purosangue.
Роналдо е известен от години като един от най-големите колекционери на автомобили сред спортистите. Специално място в колекцията му заема Bugatti Centodieci - хиперкола, произведена само в десет екземпляра. Задвижвана е от 8,0-литров W16 двигател с мощност 1600 к.с., ускорява до 100 км/ч за около 2,4 секунди, а стойността ѝ се оценява на повече от 8 милиона евро.
В гаража му се намират и Ferrari Daytona SP3, едно от най-желаните ферарита, McLaren Speedtail, Mercedes-AMG One и няколко други ексклузивни модела, чиято обща стойност се оценява на десетки милиони евро.