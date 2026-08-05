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Роналдо показа част от автомобилната си колекция на стойност десетки милиони евро

Георги Луканов

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Кристиано Роналдо с част от "автомобилните си играчки". Снимка: Инстаграм/Роналдо

Кристиано Роналдо за пореден път привлече много внимание с публикация в социалните мрежи.

Португалската футболна звезда сподели снимка, на която седи на капака на червено ферари с краткия надпис "Моите играчки", но най-голямо внимание привлече впечатляващият гараж на заден план.

На снимката се виждат още някои от най-редките и скъпи автомобили в света, включително Bugatti Centodieci, Bugatti Chiron, Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, Ferrari Daytona SP3, Ferrari Monza, McLaren Speedtail, Mercedes-AMG One и Ferrari Purosangue.

Роналдо е известен от години като един от най-големите колекционери на автомобили сред спортистите. Специално място в колекцията му заема Bugatti Centodieci - хиперкола, произведена само в десет екземпляра. Задвижвана е от 8,0-литров W16 двигател с мощност 1600 к.с., ускорява до 100 км/ч за около 2,4 секунди, а стойността ѝ се оценява на повече от 8 милиона евро.

В гаража му се намират и Ferrari Daytona SP3, едно от най-желаните ферарита, McLaren Speedtail, Mercedes-AMG One и няколко други ексклузивни модела, чиято обща стойност се оценява на десетки милиони евро.

Кристиано Роналдо с част от "автомобилните си играчки". Снимка: Инстаграм/Роналдо
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