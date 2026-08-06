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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23338307 www.24chasa.bg

Камера в Италия засне 32 000 нарушения за 10 седмици

Георги Луканов

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Камера за скорост СНИМКА: Pixabay

Нова стационарна камера за скорост в Италия се превърна в кошмар за шофьорите. 

Само за десет седмици тя регистрира почти 32 000 нарушения и донесе на държавата над три милиона евро събрани глоби.

Камерата е инсталирана на 30 април на скоростния път SS415 Paullese, близо до Спино д'Ада в провинция Кремона. От началото на експлоатацията до 9 юли тя е регистрирала 31 896 нарушения на скоростта, средно около 450 на ден. Максималната скорост в този участък от четирилентовия път е 110 км/ч, а камерата следи движението и в двете посоки.

Повечето шофьори са превишили ограничението с по-малко от 10 км/ч. Те са били над 20 000. Други 11 433 шофьори са карали с между 10 и 40 км/ч над ограничението на скоростта, докато 315 са превишили ограничението с 40 до 60 км/ч. 85 от тях са се движили с повече от 60 км/ч над ограничението, а също така са регистрирани скорости и над 170 км/ч.

Местоположението на камерата предизвика много дебати. Кметът на Спино д'Аде смята, че устройството е трябвало да бъде поставено близо до мост, където ограничението на скоростта е 70 км/ч и където преди това са се случили няколко сериозни пътнотранспортни произшествия.

От друга страна, провинциалните власти твърдят, че настоящото място е избрано, защото отговаря на законовите изисквания за инсталиране на стационарна камера. Те посочват, че на този участък ограничението на скоростта е едно и също в цялата зона на измерване, за разлика от моста, където ограниченията се променят често.

Италианската асоциация за защита на потребителите Codacons също не е съгласна с избора на място, смятайки, че камера на по-опасен участък от пътя би имала по-голямо въздействие върху безопасността на движението.

Камера за скорост СНИМКА: Pixabay
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