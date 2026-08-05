„Спейс Екс" ще опита за първи път да приземи „Старшип" на сушата

„Спейс Екс" планира още този месец да осъществи 14-ия тестов полет на „Старшип", при който за първи път ще се опита да върне горната степен на ракетната система на сушата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на полета компанията възнамерява да изведе в орбита и първите модернизирани спътници „Старлинк". Точната дата зависи от одобрението на регулаторните органи, посочи главният изпълнителен директор на „Спейс Екс" Илон Мъск.

Горната степен трябва да направи пълна обиколка около Земята и приблизително 90 минути след изстрелването да бъде уловена от огромните механични ръце на стартовата кула в Тексас.

При този тест ускорителят „Супер хеви" ще се приводни в Мексиканския залив. „Спейс Екс" досега три пъти е успявала да го улови с механичните ръце на кулата, последно през март 2025 година.

Връщането на горната степен на сушата е важна част от плановете за изграждане на първата напълно многократно използваема орбитална система за изстрелване. НАСА също следи изпитанията заради възможността „Старшип" да бъде използван за кацане на Луната.

В крайна сметка целта е кулата да улавя последователно и двете степени. Според Мъск след около година „Спейс Екс" може да извършва поне по един полет дневно, а в бъдеще чрез „Старшип" да доставя до 10 милиона тона товари годишно в орбита.