Япония планира да премахне данъчната тежест върху храните за 2 години

Японското правителство одобри ключовия план на премиера Санае Такаичи за рязко намаляване на данъка върху хранителните стоки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мярката може да влезе в сила през април 2027 г., ако бъде подкрепена от парламента. Данъкът върху потреблението за храните ще бъде понижен от 8 на 1 процент за срок от две години. Предвижда се и субсидия, равняваща се на оставащия 1 процент, което на практика ще премахне данъчната тежест върху покупките на храни.

Ако бъде приета, това ще е първото намаляване на данъка върху потреблението в Япония от въвеждането му през 1989 г.

Планът цели да облекчи домакинствата заради поскъпването на живота, но ще намали приходите в държавната хазна с около 5 трлн. йени, или 31,7 млрд. долара. Такаичи и други министри заявиха, че недостигът няма да бъде покриван чрез емитиране на нов дълг, а с неданъчни приходи, средства от държавни фондове и валутни резерви, както и чрез реформи в разходите.

Предложението срещна съпротива и в управляващата Либерално-демократическа партия. Някои депутати бойкотираха заседанието на генералния ѝ съвет заради липсата на ясно посочен източник на финансиране.

Опасенията за публичните финанси оказват натиск върху йената и японските държавни облигации. След координирана намеса на Токио и Вашингтон курсът на японската валута временно достигна 155,2 йени за долар, но впоследствие отслабна до 157,6 йени. Доходността по 10-годишните държавни облигации достигна 2,87 процента.