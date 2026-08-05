Смартфоните поскъпват, но пазарът се свива

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Евтините телефони са най-големите губещи

Глобалният пазар на смартфони навлиза в нов етап – производителите отчитат рекордни приходи, но продажбите като брой устройства намаляват. Причината е комбинация от недостиг на ключови компоненти, рязко поскъпване на паметите и пренасочване на производствени мощности към изкуствения интелект.

Потребителите усещат промяната най-силно при бюджетните телефони, където изборът намалява, а цените растат. Производителите все по-често се ориентират към по-скъпи модели, които носят по-висока печалба.

Данните за второто тримесечие на 2026 г. показват парадоксална картина – приходите в сектора достигат исторически връх, докато броят на доставените устройства се свива.

Според анализ на Counterpoint Research глобалните приходи от смартфони са се увеличили със 7% на годишна база и са достигнали 109 млрд. долара – най-високото ниво за второ тримесечие в историята. В същото време Omdia отчита спад от 6% в световните доставки – до 272 милиона смартфона.

Основната причина за разминаването е рязкото увеличение на средната продажна цена. Тя е нараснала със 17% спрямо година по-рано и достига 400 долара. Производителите компенсират по-високите разходи за производство чрез по-скъпи устройства и засилен фокус върху премиум сегмента.

IDC също регистрира спад на пазара – според компанията доставките са намалели с 6,7% до 277,5 милиона броя. Най-сериозно засегнати са евтините модели.

„Пазарът навлезе в нов етап, при който обемът вече не е основният двигател на растежа. Вместо това стойността се превърна в ключов фактор, а нарастващите разходи за компоненти ускоряват тази промяна", коментира Шилпи Джайн, старши анализатор в Counterpoint Research.

Основният проблем за производителите е дефицитът на чипове памет – DRAM и NAND. Според анализаторите цените на мобилните памети през второто тримесечие са скочили с около 300% на годишна база и вече надвишават цената на основните процесори (SoC) в различните сегменти.

Паралелно с това доставките на SoC чипове за смартфони са спаднали с 15% през първата половина на 2026 г., като очакванията са за годишен спад от 14%.

Според IDC цените на паметите са се увеличили с близо 300% спрямо миналата година. При най-евтините смартфони паметта вече представлява над 65% от всички разходи за компоненти, което прави производството им все по-неизгодно.

Франциско Джеронимо, вицепрезидент в IDC, определя ситуацията като „шок с мащабите на цунами", който започва от веригата за доставки на памети и се разпространява към цялата потребителска електроника.

Допълнителен натиск оказват инвестициите в изкуствен интелект. Според Gartner разходите за AI инфраструктура се очаква да нараснат с 32% до 1,9 трилиона долара през следващата година. Производителите на памети пренасочват капацитет към специализирани AI компоненти, включително High-Bandwidth Memory (HBM), за сметка на стандартните DRAM и NAND чипове за смартфони.

Нормализиране на пазара на памети не се очаква преди втората половина на 2027 г.

Докато част от производителите губят позиции, лидерите в премиум сегмента успяват да използват ситуацията в своя полза.

Apple отчита най-силното си второ тримесечие досега с 22% ръст на приходите. Компанията вече държи 49% от общите приходи в смартфон индустрията. Доставките на iPhone са се увеличили с 13% според Counterpoint, а според Omdia – с 23% до 55,1 милиона устройства.

Силното представяне се дължи основно на серията iPhone 17, особено базовия модел и iPhone 17 Pro Max. Apple успява да задържи цените сравнително стабилни, като поема част от увеличените разходи за компоненти. Допълнителен фактор е презапасяването на търговските партньори в очакване на потенциално по-високи цени при следващото поколение iPhone 18.

Samsung остава лидер по брой доставени устройства. Компанията е реализирала 60,5 милиона смартфона, което представлява ръст от 5% според Omdia. Делът ѝ от приходите в сектора е 16%, като приходите и доставките ѝ са нараснали с 9% според Counterpoint.

Предимството на Samsung идва от собственото ѝ производство на чипове памет, което я поставя в по-добра позиция спрямо конкурентите. Силни продажби отбелязват сериите Galaxy S26 и Galaxy A, както и пазарите в Северна Америка, Близкия изток и Африка.

Ръст отчитат още Google Pixel и Huawei. Pixel се увеличава с 16% благодарение на моделите Pixel 10 и Pixel 10a, а Huawei бележи ръст от 20,9% в Китай, основно заради сериите Mate 80 и Nova 15.

Най-тежко засегнати са компаниите, които разчитат на смартфони под 200 долара. Xiaomi отчита спад на доставките от 26% спрямо второто тримесечие на 2025 г., като те намаляват до 31,2 милиона устройства според Omdia. Приходите на компанията се свиват със 17%, въпреки че средната продажна цена се увеличава с 13%.

Причината е, че повече от половината от портфолиото на Xiaomi е в сегмента под 200 долара – именно там недостигът и поскъпването на компонентите оказват най-силен натиск.

Oppo и vivo също са засегнати. Според Counterpoint приходите им спадат съответно с 10% и 11%, а доставките намаляват с 17% и 18% според Omdia.

Анализаторите посочват три основни причини за сегашната ситуация. Първата е бумът на изкуствения интелект, който променя приоритетите на производителите на чипове. Компании като SK Hynix, Micron и Samsung насочват повече ресурси към AI инфраструктурата, което ограничава производството на стандартни мобилни памети.

Втората е предимството на компаниите с вертикална интеграция. Samsung произвежда собствени компоненти, а Apple и Huawei имат контрол върху дизайна на ключови технологии.

Третият фактор е постепенното изчезване на най-евтиния сегмент. Телефоните под 150–200 долара стават все по-трудни за производство при настоящите цени на компонентите. Част от производителите увеличават цените им и ги преместват към средния клас, а други прекратяват развитието на определени серии.

Според Counterpoint и Omdia натискът върху смартфон индустрията ще продължи и през следващите тримесечия. Очаква се производителите да намалят зависимостта си от евтините модели и да се концентрират върху средния и високия клас.

За да запазят продажбите на по-скъпите устройства, компаниите ще разчитат все повече на програми за замяна на стари телефони и разсрочено плащане.

„Победители ще бъдат производителите, които съчетават ценова сила, устойчива верига за доставки и иновативни търговски стратегии, за да увеличат рентабилността си", обобщава Амбър Лиу, анализатор в Omdia.