Дисни отчете по-висока от очакваната печалба и сключи глобално споразумение с TikTok

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Американската компания „Уолт Дисни" отчете по-висока от очакваната коригирана печалба за третото си финансово тримесечие, подкрепена от успеха на филма „Играта на играчките 5" и силното представяне на тематичните ѝ паркове в САЩ. Компанията обяви и глобално партньорство с платформата TikTok.

За тримесечието, приключило на 27 юни, „Дисни" е реализирала коригирана печалба от 2,06 долара на акция при очаквания на анализаторите за 1,86 долара, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Нетната печалба възлиза на 2,64 млрд. долара, или 1,51 долара на акция, спрямо 5,26 млрд. долара, или 2,92 долара на акция, година по-рано.

Приходите на базираната в Бърбанк, Калифорния, компания са нараснали със 7% до 25,25 млрд. долара. Те обаче остават малко под прогнозите на анализаторите на „Уолстрийт", които очакваха 25,39 млрд. долара.

Подразделението „Експириънсис", което включва шестте тематични парка на „Дисни", круизния бизнес, търговията със стоки и лицензирането на видеоигри, е увеличило оперативната си печалба с 20% до 3,02 млрд. долара. Приходите му са достигнали 9,97 млрд. долара.

Оперативната печалба на парковете в САЩ е нараснала с 27%, като е компенсирала по-слабите резултати от международния туризъм. При международните паркове и останалите дейности в подразделението оперативната печалба е намаляла с 13%.

По-рано тази година „Дисни" предупреди, че очаква по-умерен ръст на бизнеса с тематични паркове заради спада на чуждестранните посетители в САЩ. Международният туризъм отслабна след завръщането на президента Доналд Тръмп в Белия дом, като сред причините се посочват митническата политика, затегнатите мерки срещу имиграцията и критичните му изказвания към съюзнически държави.

Компанията съобщи още, че е подписала глобално споразумение с TikTok. То ще позволи създавано от потребители съдържание, свързано с „Дисни", да бъде разпространявано и чрез платформата Disney+.