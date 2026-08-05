Правителството договори първото си публично-частно партньорство: високотехнологичен парк в Доброславци

Първото си публично-частно партньорство договори правителството на Румен Радев. То е за изграждане на „Високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център - Доброславци".

Меморандум е сключен с компанията "Старбейс Юръп" ЕООД. Решението за това е взето на правителственото заседание в сряда, като инвестиционният проект е определен като високотехнологичен.

Собственик на "Старбейс Юръп" е Райчо Райков, негова е и "ЕндуроСат" - българският производител на наносателити. Новата компания е регистрирана през август миналата година, показа проверка на "24 часа".

Проектът предвижда развитие на високотехнологична индустриална зона с фокус върху космическите технологии, научноизследователската и развойна дейност, като целта е да се насърчат инвестициите, технологичният трансфер, иновациите и създаването на висококвалифицирани работни места в България.

Меморандумът е правно необвързващ и определя рамката за бъдещо сътрудничество между държавата и инвеститора и не създава задължения за инвестиции, финансиране или разпореждане с активи. Конкретните права и задължения на страните ще бъдат уредени в последващи обвързващи документи и договори при спазване на действащото законодателство, поясняват от правителството.

Очаква се реализацията на проекта да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, за повишаването конкурентоспособността на българската икономика, за привличането на стратегически инвестиции и за укрепването на позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия.

Министерството на икономиката в момента работи по изготвянето на изцяло нов проект на Закон за публично-частните партньорства. Целта е чрез прозрачен и ефективен механизъм да бъде привлечен частен капитал за стратегически инфраструктурни проекти. Потенциални такива са магистрали, както и тунелът под Шипка.

„Смятаме, че предвид неоптималното състояние на публичните финанси този законодателен инструмент ще бъде критичен за модернизацията на инфраструктурата в страната и съответно ще ни позволи по прозрачен начин да мобилизираме частния капитал", твърди икономическият министър Александър Пулев.

„ЕндуроСат" миналата година откри производствения си Космическия си център в София, сега ще строи и Развоен космически център на стойност 10,7 млн. евро. Преди месец президентът Илияна Йотова и вицепремиерът Атанас Пеканов посетиха техния космически център, който е най-големият в Източна Европа, за да проследят на живо изстрелването на 10 сателита. Мисията беше осъществена с ракети-носители на „Спейс Екс" (Space X)

Зона „Доброславци" беше създадена по време на служебното правителство преди три години, когато министър на иновациите беше сегашният икономически министър Александър Пулев. Тогава се създаде и координационно звено с представители от всички министерства, Столична община, свързани ведомства и др., което сега възобнови работата си.