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Кабинетът предлага отпадане на ограниченията за износ на нефтопродукти

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Министерски съвет Снимка: 24 часа

Правителството предлага Народното събрание да отмени въведените в края на 2025 г. временни ограничения върху износа и вътреобщностните доставки на определени нефтопродукти. За целта кабинетът прие решение, с което официално внася предложението в парламента.

Ако бъде одобрено от депутатите, ще отпадне забраната за износ и доставки към други държави от Европейския съюз на някои видове горива и нефтопродукти. Сред тях са дизеловото гориво – със и без биокомпонент, керосинът, индустриалните горива, както и средните масла, произведени от битуминозни минерали.

Ограничителната мярка беше въведена с решение на Народното събрание от 31 октомври 2025 г. като временна стъпка, а сега правителството предлага тя да бъде отменена.

Вижте какво още реши правителството днес тук.

Министерски съвет Снимка: 24 часа

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