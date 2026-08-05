Словенско-хърватската АЕЦ намалява производството заради ниските нива на река Сава

АЕЦ „Кръшко" в Словения ще намали производството си до 80 процента от капацитета си заради ниските нива на водата и високите температури на река Сава. От централата съобщиха в изявление, цитирано от Ройтерс, че при необходимост могат да бъдат въведени и допълнителни ограничения.

„Кръшко" е съвместен енергиен проект на Словения и Хърватия. През 2023 г. двете държави постигнаха споразумение за удължаване на експлоатационния срок на централата с още 20 години – до 2043 г. Съоръжението разполага с термична мощност от 1 994 мегавата и нетна електрическа мощност от 696 мегавата.

Атомната централа осигурява приблизително 20 процента от електроенергийните нужди на Словения и около 16 процента от потреблението на Хърватия, отбелязва БТА.

Междувременно ниското ниво на река Дунав създава сериозни затруднения за енергийния сектор на Балканите. В Румъния АЕЦ „Черна вода" беше принудена да изключи двата си реактора заради исторически ниския дебит на реката, което доведе до увеличаване на вноса на електроенергия.

В Унгария властите предупредиха, че АЕЦ „Пакш", която осигурява около половината от електроенергията на страната, също е застрашена от ограничения в работата си.

У нас АЕЦ „Козлодуй" продължава да работи с планираното натоварване, като водата от Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите в неядрената част на централата. В края на миналата седмица енергийната министърка Ива Петрова се е свързала със сръбската си колежка. Договорено е в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс „Джердап" нивото на р. Дунав след АЕЦ „Козлодуй" да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надеждна работа на централата.

В края на 2024 г. словенският парламент отмени планирания референдум за изграждане на нова атомна електроцентрала, след като екологични организации и експерти оспориха законността му с жалби пред Конституционния съд.

Междувременно в началото на тази година хърватското правителство изпрати в парламента проектозакон за развитието на ядрената енергия за граждански цели, с което отвори възможност за евентуално изграждане на атомна електроцентрала в страната.