Пулев: Ще заложим всички необходими инструменти за растеж на регионите в бюджет 2027

Видин и регионът имат сериозен индустриален потенциал, а транспортната свързаност е първостепенна за привличането на инвестиции и създаването на работни места

В бюджета за 2027 година ще заложим всички необходими инструменти за растеж на регионите – с ясна финансова обосновка и конкретни форми на подкрепа. Това ще бъде бюджет, който ще показва и ще отразява нашите политики и ангажиментите, които поехме пред индустрията и пред хората. Целта е да се създадат реални условия за индустриализация и инвестиции в регионите.

Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на посещението си във Видин. Той проведе срещи с областния управител Огнян Асенов и с кмета на Видин д-р Цветан Ценков, на които бяха обсъдени възможностите за индустриално развитие на региона, подобряване на инфраструктурата и привличане на нови инвестиции.

По думите му Видин е сред регионите с много сериозен, но все още подценен потенциал за индустриално сътрудничество и чуждестранни инвестиции. Пулев подчерта, че стратегическото местоположение на Видин трябва да бъде превърнато в реално икономическо предимство. Според него транспортната свързаност е едно от основните условия за привличането на инвеститори и развитието на индустрията в Северозападна България.

„Сега не е време за обещания, сега е време за работа и съм тук с екипа да идентифицираме всички възможни нужди от подкрепа от гледна точка на транспортна свързаност, енергийна обезпеченост, как да инвестираме в подходяща инфраструктура от най-високо ниво", каза вицепремиерът. Той изтъкна, че индустриалните зони са ключов инструмент за привличане на инвестиции и създаване на работни места, а крайната цел е регионите да станат по-привлекателни за бизнеса и хората. Пулев подчерта значението на река Дунав и възможностите за развитие на интермодалния транспорт и пристанищната инфраструктура.

Вицепремиерът представи и работата на Министерството по изготвянето на изцяло нов проект на Закон за публично-частните партньорства. Целта е чрез прозрачен и ефективен механизъм да бъде привлечен частен капитал за стратегически инфраструктурни проекти.

„Смятаме, че предвид неоптималното състояние на публичните финанси този законодателен инструмент ще бъде критичен за модернизацията на инфраструктурата в страната и съответно ще ни позволи по прозрачен начин да мобилизираме частния капитал", заяви Пулев.

Вицепремиерът бе категоричен, че усилията на правителството са насочени към качествени реформи, които да дадат реален резултат за регионите – по-добра инфраструктура, по-силна индустриална база, повече инвестиции и нови работни места.