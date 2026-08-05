Заради дългове замразиха банкови сметки на държавната петролна компания на Иран

Банката за промишленост и минно дело (BIM - Bank of Industry and Mine) замрази банкови сметки на Националната иранска петролна компания (NIOC) заради натрупани задължения. Това подчертава финансовия натиск върху най-важния източник на приходи за Иран, съобщи днес агенция Фарс, цитирана от Ройтерс.

Банката не е дала подробности за размера на дълга и за засегнатите сметки, посочва Фарс. Според агенцията мярката е предприета въпреки разпоредби в иранския Закон за бюджета, които отлагат изплащането на определени задължения на Националната иранска петролна компания до края на иранската календарна година - през март 2027 г.

Междувременно шефът на Националния фонд за развитие (NDF) заяви, че петролната компания няма да може да погаси дълг от близо 17 млрд. долара към фонда чрез приходите от петролното находище „Азадеган“ - едно от най-големите в страната. Причината е, че разработването на находището се забавя заради бюрократични пречки и административни забавяния.

„Погасяването на дълга на Националната иранска петролна компания по този начин (чрез приходи от находището „Азадеган“) няма да бъде възможно. Имаше надежда задълженията да бъдат изплатени чрез действия като прехвърляне на други петролни находища, но при сегашните условия има отстъпки и отлагане на плащанията“, заяви ръководителят Националния фонд за развитие Мехди Газанфари, цитиран от агенция Борна и БТА.

Той добави, че се надява проблемът да бъде решен след края на войната и връщане към нормална обстановка, имайки предвид конфликта между САЩ, Израел и Иран.

Пресслужбата на Националната иранска петролна компания не отговори към момента на искане на Ройтерс за коментар.

Случаят показва нарастващите финансови затруднения пред петролната компания, тъй като международните санкции, дългогодишното недостатъчно инвестиране и зависимостта от вътрешно финансиране оказват все по-силен натиск върху финансовото състояние на компанията.

Заради отсъствието на чуждестранни инвеститори в енергийния сектор вследствие на американските санкции петролната компания на Иран все повече разчита на вътрешни институции, включително Националния фонд за развитие, за финансиране на петролни проекти. Това превърна фонда, създаден като държавен резервен фонд, в основен източник на финансиране за енергийни проекти и доведе до натрупване на нови задължения за петролната компания, посочва Ройтерс.

Спорове с данъчните власти

Националната иранска петролна компания има и спор с данъчните власти заради спазването на нови правила за електронно фактуриране.

Заместник-ръководителят на финансовото управление на петролната компания Мортеза Рухи заяви, че данъчните власти преди това са блокирали и изтеглили средства от някои сметки на компанията заради спора. По-късно обаче действията са били преустановени след намеса на правната служба на правителството.

Според Рухи компанията е аргументирала позицията си с това, че държавно контролираните продажби на петрол и поверителните експортни сделки не трябва да бъдат третирани като обикновена търговска дейност.