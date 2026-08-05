Кръщават новите мотриси на "Алстом" и "Шкода" на върхове и на природни феномени

QR кодове в тях да дават информация за туристически атракции в регионите, през които композициите минават, предлага министърът на транспорта Георги Пеев

Новите мотрисни влакове на Alstom и Škoda да бъдат кръстени на български върхове, природни забележителности и морски обекти, а QR кодове в тях да дават информация на пътниците за туристическите атракции и възможностите за посещение в регионите, през които композициите преминават. Тази идея за популяризиране на туризма лансира министърът на транспорта Георги Пеев на работна среща за подобряване на транспортната достъпност и туристическата свързаност на България. Тя се проведе в Министерството на туризма по инициатива на ресорния министър Илин Димитров. В дискусията участваха и представители на черноморските общини, Столична община, община Пловдив, ръководствата на летищата в София, Варна, Бургас и Пловдив.

Министър Пеев е представил основните приоритети за подобряване на транспортната достъпност. „Транспортът и туризмът са взаимно зависими сектори. Държавата ще работи в тясно партньорство с общините и летищните оператори, за да превърнем България в по‑привлекателна и леснодостъпна туристическа дестинация", заяви той.

Пеев обърна внимание на предизвикателствата пред летище София, което вече изпитва затруднения с капацитета на стоянките и обслужването на перона. Той съобщи, че до края на лятото се очаква откриването на нови директни въздушни линии до далечни дестинации, които ще разширят международната свързаност на България и ще стимулират развитието на вътрешните авиопревози.

За черноморските летища Пеев отбеляза, че макар аеропортът в Бургас да разполага с възможност да приема по-големи самолети от летище Варна, държавната политика е насочена към сътрудничество и допълване между регионите, а не към противопоставянето им.

С навлизане в темата за жп транспорта Пеев посоча като приоритет модернизирането му. Над 50% от подвижния състав е морално остарял и не отговаря на съвременните изисквания за комфорт. Затова пълната подмяна на влаковете с модерни, климатизирани мотрисни композиции остава сред водеща за министерството.