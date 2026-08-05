Илин Димитров: Туризмът и транспортът вървят ръка за ръка

Министерството на туризма инициира активен диалог с Министерството на транспорта и съобщенията, черноморските общини, общините с международни летища и летищните оператори за по-добра свързаност и реклама

"Туризмът и транспортът вървят ръка за ръка. Темата за свързаността ще бъде ключова за следващата година, за да подобрим достъпността на България и да увеличим туристическия поток". Това каза министърът на туризма д-р Илин Димитров по време на среща с министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, кметове и представители на местната власт от София, Пловдив и черноморските общини, както и с ръководителите на водещите летищни оператори в страната - „СОФ Кънект", „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" и „Летище Пловдив". Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма.

Министър Димитров представи визията на Министерството на туризма за развитие на въздушната свързаност и маркетинга в туризма. Сред обсъдените мерки беше създаването на централен фонд за свързаност и реклама, чрез който съвместно с общините да бъдат реализирани маркетингови инициативи за привличане на авиокомпании, разкриване на нови въздушни линии и популяризиране на България на ключови международни пазари.

„Правим първи решителни стъпки за сътрудничество между туризма и транспорта, което е ключово важно. Целта ни е да съдействаме на туристическия сектор и на общините с всички ресурси, с които разполагаме", заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Той пое ангажимент за подкрепа на програмата за стимулиране на трафика на летищата, включващо отстъпки и финансови стимули за авиокомпании.

Обсъдиха бяха възможностите за по-ефективно използване на приходите от туристическия данък в подкрепа на маркетинга и транспортната свързаност на туристическите дестинации. Представени бяха и планираните промени в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), насочени към повишаване на отчетността в сектора и прилагането на европейските изисквания за краткосрочното отдаване на места за настаняване.

Министърът на туризма д-р Илин Димитров представи мащабните мерки за възстановяване на стратегическия немски пазар чрез повече полети и по-силна реклама. „Планът Маршал" включва активна работа с туроператори, хотелиери, летища и инфлуенсъри.

"Разширяваме дейността си и на пазарите в Полша, Чехия, Израел, Великобритания и Румъния," подчерта министърът.

Той акцентира и върху предстоящото домакинство на България на конкурса „Евровизия", което ще я популяризира пред международна аудитория. Очаква се страната ни да бъде посетена от над 1000 журналисти.

Двамата министри поеха ангажимент да провеждат срещи с общините и летищните оператори на всеки шест месеца, за да бъдат отчитани постигнатите резултати за развитие на туризма и регионите, и планиране на следващите съвместни действия.