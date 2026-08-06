Докато светът гори, петролните гиганти печелят по $ 700 хил. на минута

Активисти настояват за по-голям данъчен натиск върху компаниите в сектора

Войната в Иран и глобалното затопляне докараха на 8-те най-големи петролни компании в света рекордни приходи в размер от 93 млрд. долара, и то само за последните три месеца.

Смущаващите данни за цената на войната и замърсяването на природата бяха оповестени в проучване на британския “Гардиън”. То се е провело в периода на първото пълно финансово тримесечие, след като войната на САЩ и Израел срещу Иран предизвика скок в световните цени на петрола до рекордните нива от над 126 долара за барел.

Данните сочат, че между април и края на юни водещите доставчици на петрол са печелили по 700 хил. долара на минута. Това се отнася за компании като “Арамко”, “Би Пи”, “Шел”, “Еквинор”, “ТоталЕнерджис”, “Ени”, “Шеврон” и “ЕксонМобил”.

Най-големите печалби от петрол през пролетното тримесечие бяха реализирани от саудитската държавна петролна компания “Арамко”. Тя

отчете 34% увеличение на тримесечната си нетна печалба

до над 33 млрд. долара, въпреки че инфраструктурата беше повредена от удари с дронове и ракети, които бяха нанесени от иранските сили.

Оказва се, че нейното производство на гориво я е превърнало в компанията, която е генерирала най-много въглеродни емисии от която и да е друга в историята според базата данни Carbon Majors. “Арамко” е следвана от “Шеврон” и “ЕксонМобил”, а “Шел” и “Би Пи” са сред първите 10 най-замърсяващи петролни дружества.

Във вторник “Би Пи” стана един от последните енергийни гиганти, които публикуваха резултатите си за периода април - юни, като отчете печалба от $ 5,73 млрд. За нея приходите са най-високите от началото на руската инвазия в Украйна и повече от два пъти по-високи от тези за предходните 3 месеца.

“Невероятните печалби на “Би Пи” са скандално напомняне за това кой се обогатява за сметка на човешкото страдание през тази година. Докато горските пожари заплашват общности по целия свят, сушата нанася тежки удари, а разходите за енергия растат лавинообразно, обикновените семейства плащат цената за това, че големите петролни компании поставят богатството на акционерите си над запазването на планетата”, възмути се активистът от неправителствената организация за защита на природата Global Witness Патрик Гейли. Според него трябва да се помисли колко противопожарни и напоителни системи би могло да бъдат изградени с по-голямо данъчно облагане на енергийните гиганти.

На свой ред главната изпълнителна директорка на “Би Пи” Мег О'Нийл заяви, че компанията е фокусирана върху нещата, които може да се направят, за да се помогне на разрешаването на енергийната криза и високите цени на горивата.

Миналата седмица “Шел” отчете втората най-висока тримесечна печалба в историята си. Тя скочи до $ 9,84 млрд., въпреки че производството ѝ на газ в Катар спадна поради щети, причинени от иранските ракети. Печалбата на “Еквинор” се повиши до $ 3,2 млрд. за същия период в сравнение с 1,8 млрд. през пролетното тримесечие на 2025 г.

В САЩ отчетените от “Шеврон” и “ЕксонМобил” печалби предизвикаха

критики от страна на президента Доналд Тръмп

Той обвини двете компании, че изкарват прекалено много пари от войната срещу Иран, и ги предупреди, че ще бъдат принудени да върнат приходите си обратно на обществото.

“Шеврон” отчете печалба от $ 12,2 млрд. за второто тримесечие на годината, което представлява повече от петкратно увеличение спрямо същия период на миналата година. “ЕксонМобил” пък генерира печалба от 14,5 млрд. долара. Това е двойно повече от това, което дружеството е спечелило през същия период преди година, и най-високата тримесечна печалба от руската инвазия в Украйна през 2022 г.