След 9 месеца забрана за износ на дизел ограничението пада (Обзор)

Производството намаля драстично, цената се вдигна значително

Временната забрана за износ на горива да отпадне, ще предложи правителството на Народното събрание.

Забраната бе въведена на 31 октомври миналата година и обхващаше износа, включително и към държавите членки на ЕС, на някои видове нефтопродукти - дизелово гориво със и без биодобавка, керосин, индустриални горива и масла от битуминозни минерали. Ограничението не засяга бензина.

Решението беше взето скорострелно и с мотива, че трябва да се гарантира енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива след наложените санкции от САЩ срещу “Лукойл”. Освен това мотивите бяха, че така превантивно щели да се пресекат потенциални опити за спекула.

Дава се възможност директорът на Агенция “Митници” да разрешава изключения от временната забрана в конкретни случаи, като всеки подлежи на одобрение от Народното събрание.

Забраната не се прилага при зареждане и за кораби и самолети, както и при вътреобщностни доставки до държави от ЕС, когато става дума за нуждите на въоръжените сили. Проектът бе внесен в Народното събрание от тогавашната управляваща коалиция - ГЕРБ, БСП и ИТН. Подкрепа получи и от “ДПС - Ново начало”.

Санкциите срещу “Лукойл” породиха притеснение дали рафинерията в Бургас ще може да продължи да работи безпроблемно без руско гориво. В същото време тогава Сърбия също беше изправена пред криза с горивата, отново заради санкции върху друга руска петролна компания - “Газпром нефт”.

До криза с дизела не се стигна, но още през ноември НСИ отчете рязък спад на производството у нас - от средно 278 хиляди тона месечно до 164 хиляди тона през декември 2025 г. Възстановяването към предишните количества започна едва след това, и то много постепенно.

Забраната за износ обаче не помогна кой знае колко за задържане на цените, особено след избухването на войната в Близкия изток. В момента дизелът в част от бензиностанциите се продава на рекордната цена от 1,81 евро, а средната му цена е 1,78 евро. При масовия бензин А-95 също има поскъпване, като сега се продава средно за 1,54 евро.

