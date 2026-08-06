Тръгват съкращения, ама май само на свободни щатове, а не на чиновници

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Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че от 1 септември разходите за перноснал са свиват с 10%.

Засега три министерства и здравната каса са обявили, че свиват бройки

След като с новия бюджет за тази година бе обявено, че разходите за персонал трябва да бъдат намалени с 10% от 1 септември, се появиха и първите конкретни предложения за съкращения. Но с уговорката, че заплати няма да се режат, което предполага закриване на свободни щатове, преструктуриране и евентуално освобождаване на служители. На отделните министри е оставено да определят как да постигнат икономията. Изключения са предвидени за определени дейности в сигурността, отбраната, общините и лечебните заведения.

Пример даде самото

Министерство на финансите, което обяви, че ще намали щатните бройки с 33

с промени в устройствения правилник. Това съкращение обаче е 5,8% и не достига до поисканите 10 на сто намаление на разходите за персонал. Рокадите са в пет дирекции и с тях общата численост на самото ведомство се намалява от 569 на 534 души, защото две позиции се прехвърлят към Института по публична администрация, така че нетното намаление е 33 бройки.

В мотивите е записано, че съкращението трябва да засегне основно незаети позиции, включително места, които са свободни повече от шест месеца.

В мотивите към предложените изменения на устройствения правилник не е посочено колко от премахваните места са заети и дали ще има реално освободени служители.

Проектът засяга централната администрация на министерството, но не и числеността на НАП, Агенция “Митници” и Агенцията за държавна финансова инспекция. Общественото обсъждане продължава до 3 септември, тоест съкращението още не е окончателно прието.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проект за намаляване на числеността с 39 щатни бройки, или с около 6%.

Персоналът трябва да бъде свит от 627 на 588 души

Дирекция “Обществени поръчки” се закрива, а функциите се обединяват с правната дирекция.

Двете разполагат общо с 41 места, а новата ще има 35. Останалите 33 бройки се разпределят между други звена на министерството.

И тук става дума за проект за промяна на устройствения правилник, а не за вече приключило освобождаване на 39 служители. От публикуваните данни не става ясно каква част от премахваните позиции са заети.

Досега Министерството на иновациите е обявило най-голямото намаление - 120 щатни бройки.

Това обаче се прави след сливането на Министерството на иновациите и растежа с Министерството на електронното управление в новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Така щатните бройки във ведомството се намаляват с 23%, а дирекциите от 19 стават 8.

Извърши се и преструктуриране и прехвърляне на част от дейностите към други ведомства.

Двете предишни министерства са разполагали общо с 589 щатни позиции, от които около 70 са били незаети. Затова не е коректно да се твърди, че непременно ще бъдат уволнени 120 души. Част от намалението може да бъде постигнато чрез закриване на вакантни места, а част от служителите и функциите се прехвърлят към други структури.

В мотивите към бюджета на НЗОК за 2026 г. пък бе записано, че ще има намаляване на разходите за персонал с 10% от 1 септември 2026 г.. Икономията се оценява на 1,5719 млн. евро за оставащите четири месеца на годината.

Документът посочва като възможни начини за постигане на икономията премахването на незаети щатни бройки и освобождаването на служители, придобили право на пенсия.

Самата НЗОК предупреждава, че това ще намали административния капацитет. Касата разполага с общо 2367 щата – 402 в централното управление и 1965 в районните каси. Не е посочено колко точно бройки трябва да отпаднат. Теоретично необходимият брой зависи от заплатите на освободените служители и от дела на незаетите места.

Реформи ще има в структурата на Агенцията за социално подпомагане. Това се разбира от отговор на социалната министърка Наталия Ефремова до Илиана Жекова от ГЕРБ, която пита вярно ли е, че се намалява броят на регионалните дирекции “Социално подпомагане”.

“С оглед стартиралата бюджетна процедура е предвидено да бъдат приложени мерки за оптимизиране на разходите

В тази връзка се извършва преглед на цялостната структура на Министерството на труда и социалната политика и структурите към него”, пише Ефремова в отговора си. И обяснява, че са изискани предложения за оптимизиране на работните процеси в системата на второстепенните разпоредители с бюджета.

Агенцията за социално подпомагане е изготвила и представила предложения за промени, които целят “по-добро функциониране и по-ефективно предоставяне на административни услуги на гражданите, както и намаляване на разходите”. “Предложенията съдържали

различни варианти за оптимизация, но нито един не поставя под риск предоставянето на услуги за най-уязвимите

групи, които разчитат на АСП”, категорична е тя. В момента обаче варианти са на етап вътрешно обсъждане и все още не е взето окончателно решение.

Водещ критерий ще е запазване, но и подобряване на качеството, достъпността и своевременността на административното обслужване на гражданите, както и на методическото ръководство и контрола върху дейността на дирекциите “Социално подпомагане”, категорична е социалната министърка. Преди решението ще се направи функционален анализ и консултации с всички страни.

“Подобна реформа засяга пряко социалното подпомагане, закрилата на детето, осиновяванията и работата на десетки дирекции в цялата страна. Именно затова решения от такъв мащаб трябва да се основават на ясни анализи, доказателства и открит обществен дебат, а не на предположения”, казва обаче Жекова.