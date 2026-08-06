Гръцкият зехтин поевтиня до 3,79 евро за килограм

Цената на гръцкия зехтин екстра върджин се понижи до средно 3,79 евро за килограм, показват данните за реално сключените сделки, публикувани от Европейската комисия.
Спадът на седмична база е 1,3%, но за последния месец се отчита минимално поскъпване от 0,4%. Въпреки понижението гръцкият зехтин остава по-скъп от испанския, който се търгува средно за 3,60 евро за килограм.
Най-висока е цената на италианския зехтин екстра върджин – 4,93 евро за килограм. За седмица обаче той е поевтинял с 4,8%, а за месец – с 14,6%.
Разлики има и между основните производствени райони в Гърция. В Ираклио средната цена достига 3,92 евро за килограм, в Ханя – 3,80 евро, а в Месиния – 3,65 евро. Стойността се влияе от качеството, местното търсене и наличните количества.
При останалите категории гръцкият зехтин върджин се продава средно за 2,90 евро за килограм, а лампанте – за 1,90 евро.
Производителите в Гърция остават в изчаквателна позиция, тъй като цените на основните средиземноморски пазари вървят надолу. Значителното поевтиняване в Испания и Италия може да засили натиска и върху гръцкия пазар през следващия период.