Гръцкият зехтин поевтиня до 3,79 евро за килограм

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Цената на гръцкия зехтин екстра върджин се понижи до средно 3,79 евро за килограм, показват данните за реално сключените сделки, публикувани от Европейската комисия.

Спадът на седмична база е 1,3%, но за последния месец се отчита минимално поскъпване от 0,4%. Въпреки понижението гръцкият зехтин остава по-скъп от испанския, който се търгува средно за 3,60 евро за килограм.

Най-висока е цената на италианския зехтин екстра върджин – 4,93 евро за килограм. За седмица обаче той е поевтинял с 4,8%, а за месец – с 14,6%.

Разлики има и между основните производствени райони в Гърция. В Ираклио средната цена достига 3,92 евро за килограм, в Ханя – 3,80 евро, а в Месиния – 3,65 евро. Стойността се влияе от качеството, местното търсене и наличните количества.

При останалите категории гръцкият зехтин върджин се продава средно за 2,90 евро за килограм, а лампанте – за 1,90 евро.

Производителите в Гърция остават в изчаквателна позиция, тъй като цените на основните средиземноморски пазари вървят надолу. Значителното поевтиняване в Испания и Италия може да засили натиска и върху гръцкия пазар през следващия период.