Петролът поевтинява на фона на преговорите между Иран и Оман за Ормузкия проток

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Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия, след като съобщенията за напредък в преговорите между Иран и Оман, което засили очакванията за евентуално споразумение между Техеран и Вашингтон за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 33 цента, или 0,42 на сто, до 79,12 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 42 цента, или 0,56 на сто, до 74,80 долара за барел.

Иран и Оман са постигнали разбирателство за географските координати на морски маршрут през Ормузкия проток и подготвят съвместно съобщение, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. По думите му споразумението може да бъде финализирано, при условие че трети страни не се намесят, допълва Ройтерс.

„Появи се известен натиск за продажби след съобщенията, че преговорите между Иран и Оман напредват“, каза Юки Такашима, икономист в „Номура Секюритис“ (Nomura Securities).

Според него цените са се върнали към равнищата от 17 юни, когато САЩ и Иран подписаха временно мирно споразумение. Инвеститорите следят дали двете страни ще успеят да постигнат окончателна договореност, пише БТА.

Предложеното споразумение между Иран и Оман, насочено към прекратяване на конфликта между САЩ и Иран, би дало на Иран контрол върху корабите, влизащи в Персийския залив през Ормузкия проток, съобщиха пред Ройтерс високопоставен ирански източник и двама представители от региона.

Подобна договореност би била една от най-значителните отстъпки, направени досега на Техеран.

САЩ не коментираха незабавно предложението. Президентът Доналд Тръмп заяви, че споразумение за отваряне на протока е близо, но американски представители многократно са подчертавали, че Вашингтон няма да приеме Иран да контролира достъпа до един от най-важните световни маршрути за енергийни доставки.

Иран е предупредил държавите от Персийския залив, че нов американски удар по негова територия ще предизвика ответни действия срещу ключова енергийна инфраструктура в региона, съобщиха петима източници.

По този начин Техеран се стреми да повиши цената на евентуални военни действия, като постави под заплаха най-близките регионални съюзници на Вашингтон.

„Развитието на преговорите между САЩ и Иран вече е решаващият фактор, тъй като е необходим съществен напредък, преди нарушените енергийни потоци реално да бъдат възстановени“, посочиха анализатори на Ай Ен Джи (ING).

Износът на суров петрол и кондензат от страните от Персийския залив е останал като цяло стабилен през юли, но е бил с около 40 на сто под равнищата отпреди войната, сочат данни за корабоплаването.

Междувременно подкрепяните от Иран хуси в Йемен заявиха, че са извършили ракетни атаки срещу два саудитски петролни танкера – единия край пристанищния град Янбу на Червено море, а другия в Аденския залив.

Саудитска Арабия не потвърди нито един от двата инцидента.

Според Такашима опасенията, че атаките на хусите могат да засегнат корабоплаването в Червено море, ограничават оптимизма за скорошно прекратяване на нарушенията по морските маршрути в Близкия изток.

Отделно данни на американското Управление за енергийна информация показаха, че запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили, след като рафинериите леко са намалили преработката, а вносът е нараснал.