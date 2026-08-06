Радев: Изграждаме Национален център за наблюдение на данни от Космоса в Доброславци

Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от Космоса ще се изгради на новата икономическа зона "Доброславци", за да може българската държава да ръководи важни процеси в различни обществено-икономически сфери.

Това обяви премиерът Румен Радев от бившето военно летище "Доброславци".

Тук ще се случи събирателен образ на икономическата политика на правителството- инвестиции на знанието, високотехнологични производства, охранителна индустрия, научни изследвания и развой. Така България ще се превърне от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава, каза още Радев.

С него бяха вицепремиерите на икономиката Александър Пулев и на европейските фондове Атанас Пеканов. Както и Райчо Райчев - собственикът на "Ендуросат", българската компания, която произвежда наносателити. С новосъздадената "Старбейс юръп" на Райчев ще бъде създадено публично-частно партньорство, което да изгради индустриалната зона.

Вчера беше подписан меморандум за сътрудничество.

"Опитваме се да направим най-големия развоен космически център и център за развойни отбранителни системи в Европа", допълни Райчев. Той обясни, че първата фаза ще продължи три години, ще се възстанови изцяло летателната способност на пистата, ще има огромна зелена зона и ще се направи първата част от индустриалния парк.

Той ще е директно свързан с "Ендуросат". "Новото ни поколение сателити вече надминава като маса 1-3 тона, един сателит със соларните панели е със същата дължина като Boeing 737. Затова тук искаме да правим цялостно сглобяване, тестове и квалификация на най-новото ни поколение сателити", каза още Райчев. По думите му отделно ще направят и център за развой и образование, чисто нов кампус за студентите от новата магистратура "Космически инженерите и технологии" в СУ и Военноморската академия.

Пистата ще бъде ремонтирана, удължена, ще остане и като база за подготовка на НСО, поясни премиерът. Той припомни, че летището не работи от 25 г. А през 2023 г. при служебното правителство на Гълъб Донев беше обособена икономическа зона "Доброславци". След 3 г. застой тази възможност ще се случи.

Проектът за изграждането на "Високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център - Доброславци" предвижда развитие на високотехнологична индустриална зона с фокус върху космическите технологии, научноизследователската и развойна дейност, като целта е да се насърчат инвестициите, технологичният трансфер, иновациите и създаването на висококвалифицирани работни места в България. Очаква се реализацията му да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, за повишаването конкурентоспособността на българската икономика, за привличането на стратегически инвестиции и за укрепването на позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия.

Преди месец президентът Илияна Йотова и вицепремиерът Атанас Пеканов посетиха техния космически център, който е най-големият в Източна Европа, за да проследят на живо изстрелването на 10 сателита. Мисията беше осъществена с ракети-носители на „Спейс Екс" (Space X)

Зона „Доброславци" беше създадена по време на служебното правителство преди три години, когато министър на иновациите беше сегашният икономически министър Александър Пулев. Тогава се създаде и координационно звено с представители от всички министерства, Столичната община, свързани ведомства и други, което сега възобнови работата си.

Очаквайте подробности!