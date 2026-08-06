Промишлените поръчки в Германия нараснаха повече от очакваното през юни

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Промишлените поръчки в Германия са се увеличили с 3,1 на сто през юни спрямо предходния месец на сезонно и календарно изгладена база, предаде Ройтерс, позовавайки се на данни на германската статистическа служба.

Резултатът значително надмина очакванията на анализаторите за ръст от 0,3 на сто. Увеличението обаче се дължи основно на големи по обем поръчки, което показва, че възстановяването на германската промишленост остава неустойчиво.

Ако бъдат изключени големите поръчки, новите заявки са намалели с 0,5 на сто спрямо май.

При по-слабо колебливото тримесечно сравнение поръчките през периода април–юни са били с 1,3 на сто над равнището от предходните три месеца. Без големите поръчки обаче те са останали без промяна, пише БТА.

Данните за май също бяха ревизирани съществено надолу. След корекцията поръчките са се увеличили с едва 0,3 на сто спрямо април вместо първоначално отчетения ръст от 1,9 на сто.

Статистическата служба обясни промяната с актуализирана корекция за движението на цените.