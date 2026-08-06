Общо 315 проекта бяха подадени през онлайн платформата на дарителската програма „Избери, за да помогнеш“ на Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България. В края на юли приключи първата фаза на 17-ото издание на уникалната по своя характер програма, която съчетава индивидуално, корпоративно и външно дарителство в подкрепа на реализацията на значими обществени каузи. Това са 97 проекта повече спрямо миналата година и ръст от 44.5%, което е най-високият резултат в историята на програмата. „Избери, за да помогнеш“ печели все по-голямо доверие сред неправителствените организации и институции, като броят на участващите проекти нараства и отбелязва нов рекорд спрямо предходната рекордна година, когато бяха представени 218 проекта.

И в тазгодишното издание има проекти от всички региони на страната, малки, средни и големи населени места. Те са разпределени в четири категории – „Здравни проекти“, „Социални проекти“, „Културни и образователни проекти“, „Еко проекти“. Сред кандидатстващите има такива, които традиционно участват със свои каузи и такива, които за първи път кандидатстват със свой проект или идея.

Кристоф Де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ

„Големият брой кандидатствали проекти е ясен знак за доверието, което организациите в цялата страна имат към програмата „Избери, за да помогнеш“ и към ОББ като партньор в подкрепа на значимите обществени каузи. За нас това е доказателство, че програмата има реален смисъл и отговаря на конкретни нужди в обществото. Радвам се, че тази година виждаме толкова широка представителност – проекти от различни региони и населени места, както и много нови организации, които за първи път представят своите идеи в полза на хората. Именно чрез тях можем по-добре да усетим пулса на обществото – да разберем кои са реалните предизвикателства и къде ОББ може да бъде най-полезна като отговорна организация“, коментира Кристоф Де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ.

Съгласно регламента на програмата, всички проекти, които отговарят на изискванията на „Избери, за да помогнеш“, са предадени за външна оценка от страна на Българския дарителски форум (БДФ). Критериите, по които от БДФ оценяват проектите, са способност на организацията да реализира проекта; обществена значимост и устойчивост на проекта; съответствие на мащаба на кампанията с търсеното финансиране на проекта; потенциал за реализиране на проекта спрямо търсеното финансиране и измеримост на резултатите. Допълнителен бонус имат проектите, за които е възможно и предлагат участие на доброволци от страна на ОББ при тяхната реализация.

След оценката на БДФ проектите ще преминат и през процедурата за вътрешно класиране и одобрение на ОББ, като в началото на октомври Управителният съвет на банката ще утвърди тези, които ще влязат в същинската дарителска фаза. Планирано е тя да стартира на 20 октомври за служителите на KBC Group в България и на 01 ноември за външни дарения.

Дарителската кампания ще продължи до 31.12.2026 г., като ОББ ще увеличи размера на направените от служителите дарения, като добави още 50 евро за дарилите 10 евро и повече по проект, 25 евро за дарилите от 5 до 9,99 евро по проект и 5 евро за дарилите от 1 до 4,99 евро по проект.

„Избери, за да помогнеш” е дарителска програма на ОББ, която до този момент има 16 издания. В тях са събрани над 2 млн. евро и са подкрепени 345 проекта на 180 различни организации в България. Тя е неизменна част от програмата за корпоративна социална отговорност на банката.