Ръстът на цените на имотите в Германия се забавя през второто тримесечие

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Покачването на цените на апартаментите и еднофамилните къщи в Германия продължава да се забавя през второто тримесечие, разкриват заключенията от най-новото проучване на Института за световна икономика в Кил (IfW), цитирани от ДПА.

Цените на обитавани от собственици апартаменти са се увеличили с 0,3 на сто спрямо предходното тримесечие, докато при еднофамилните къщи ръстът е 1,8 на сто. Официалните данни за второто тримесечие от германската Федерална статистическа служба „Дестатис“ (Destatis) все още не са публикувани, уточнява ДПА.

Сред осемте най-големи германски града най-силен ръст на цените на апартаментите е отчетен в Дюселдорф - с 1,2 на сто. Най-значителен спад е регистриран в Щутгарт, където цените са се понижили с 1,6 на сто, тъй като автомобилната индустрия, която изпитва затруднения, е сред основните работодатели в града.

Институтът в Кил обаче все още не разполага с данни за ценовото развитие в Берлин, Хамбург и Мюнхен, пише БТА.

„Цените все още нарастват в номинално изражение, но темпът на покачване осезаемо отслабна“, заяви Йонас Ждражалек, изследовател в Института за световна икономика в Кил.

След корекция с отчитане на инфлацията цените на апартаментите са спаднали с 0,9 на сто спрямо предходното тримесечие, пише БТА.

Данните се основават на индекса на цените на имотите Greix, който включва данни за реално извършени сделки с имоти, предоставени от експертни оценителни комисии, и обхваща над 20 големи германски града и три селски района.

Базираният в Кьолн Германски икономически институт (IW) съощи през април, че войната с Иран оказва натиск върху пазара на имоти, като допринася за повишаването на лихвените проценти.

По-високите разходи за кредитиране правят покупката на жилища по-малко достъпна, отслабват търсенето и ограничават възможностите за допълнително поскъпване на имотите, отбеляза институтът.